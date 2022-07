Film o Dejvidu Bouviju u bioskopima od 16. septembra

NJUJORK – Dokumentarni film „Moonage Daydream“ o Dejvidu Bouviju, jednom od najbitnijih i nauticajnijih britanskih rok muzičara ikada, stiže u bioskope širom sveta 16. septembra, preneli su britanski mediji.

Film je opisan kao „kinematografska odiseja“ koja će prikazati život muzičke legende i baciti svetlo na različite umetničke forme koje je Bouvi u svom muzičkom stvaralaštvu istraživao, kao što su ples, slikarstvo, skulptura, pisanje scenarija i živo pozorište.

Kroz ovaj dokumenarni film predstavljeno je čak 48 Bouvijevih numera.

„Moonage Daydream“ je režirao, napisao, montirao i producirao Bret Morgen.

Muzička karijera Dejvida Bouvija trajala je više od pet decenija. Njegov najznačajniji album je „The Rise and The Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars“, iz 1972. godine.

Dejvid Bouvi je umro 10. januara 2016. godine, dva dana posle svog 69. rođendana, kada je i objavljen njegov poslednji album „Blackstar“.

(Tanjug)

