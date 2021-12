Film „Poslevode“ reditelja Daneta Komljena na Berlinalu

BEOGRAD – Svetska premijera filma „Poslevode“, reditelja Daneta Komljena, biće održana u februaru na 72. Berlinskom filmskom festivalu – Berlinale 2022, u okviru selekcije Forum, najavili su danas producenti.

Film „Poslevode“ prati Jonaša, koji studira insekte i ribe, i Signe, koja studira listove i trave.

Nakon dana provedenog u baštama i bibliotekama, oni se sretnu, vozom napuste grad i postave svoj šator na obalama jezera.

Dok čitaju, jedu voće, lutaju kroz šumu i plivaju u hladnoj vodi, okolni svet deluje sve dalji i dalji.

Pojavi se stranac i nastaje trio.

Ali postoje i drugi trouglovi, druga jezera, drugačija mesta, drugačija vremena.

„Ideja je bila da napravimo film fluidan poput same vode, da započnemo jednu priču i navedemo je da teče, neprimetno, do naredne priče, plutajući dalje i dalje dok se ne pojave paralele, rime i ođeci. Polazna tačka su bile priče o potopljenim naseljima i istorijama od koje smo došli do studije određenog pejzaža, refleksivne površine na koju se projektuju priče i slike. ,“Poslevode“ istražuje jezera kao ekosisteme i zbirnice imaginarnog, koristeći film da zabilježi mnoštvo životnih oblika, jezera, materijala, vremena i načina bivanja zajedno“, rekao je Komljen.

Film se sastoji iz tri dela, od kojih je svaki snimljen u različitom delu sveta i drugačijom tehnikom snimanja, od 16mm i 8mm filmskom trakom do savremenih digitalnih kamera, krećući se između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i između dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih formi.

Ovo je Komljenov drugi dugomeražni film.

Nakon velikog svetskog festivalskog uspeha prvog

filma “Svi severni gradovi”, ali i uspeha kratkih filmova “Fantastične rečenice” i “Naše telo” koji mu je doneo i nominaciju za najbolji kratki film na Evropskim filmskim nagradama 2015, Komljen je širom sveta prepoznat kao veoma značajan autor umetničkog filma.

Zahvaljujući specifičnom filmskom izrazu

specijalne projekcije i retrospektive njegovih dela organizovane su u Linkoln centru u Njujorku, kao i u Institutu moderne umetnosti u Londonu.

Film „Poslevode”, koji će biti prikazan u okviru selekcije Forum na Berlinskom filmskom festivalu je koprodukcija Nemačke, Južne Koreje, Španije, Srbije.

Glavni producent je Flaneur Films, dok su srpski koproducenti Nataša Damnjanović i Vladimir Vidić iz producentske kuće Dart film.

Film je u Srbiji podržan od strane Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Program Foruma ima za cilj da proširi razumevanje o tome šta je film, da testira granice konvencije i otvori nove perspektive kako bi pomogao da se shvati film i kako se on odnosi na svet na nove načine.

Berlinski filmski festival biće održan od 10. do 20. februara 2022. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.