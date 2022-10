Film „Sveta Petka – krst u pustinji“ odusevio publiku u Becu

BEČ – Film “Sveta Petka – krst u pustinji” sinoć je premijerno prikazan u Beču i ušao u zvaničan filmski repretoar u glavnom gradu Austrije.

U četiri bioskopske sale bečkog bioskopa „Cineplexx Millennium City“, 1.000 ljudi došlo je da pogleda premijeru filma „Sveta Petka – Krst u pustinji“, priču o pobožnoj devojci Paraskevi i njenom putu od obične devojke do najvoljenije i najpoštovanije svetiteljke pravoslavlja.

Neobičan film i neuobičajena filmska priča, po reakcijama publike, ispunila je njihova očekivanja, a tematika univerzalnih moralnih pitanja, kao glavnih u filmu, uz upečatljivu muziku, i kadrove sa autentičnih lokacija u Jordanu, u Srbiji i Jašiju, doveli su do toga da publika višeminutnim aplauzom pozdravi autorsku ekipu.

Premijeri u Beču prisustvovali su glavna glumica Milena Predić, režiser Hadži-Aleksandar Đurović i autorka knjige „Petkana“, po kojoj je film snimljen, Ljiljana Habjanović Đurović.

Glavna glumica, Milena Predić, rekla je da je, kada je dobila poziv da odigra ulogu Svete Petke, shvatila da ništa nije slučajno i da tu postoji neka priča u koju treba samo da veruje, što je i činila, od početka.

“Recept za to je čisto srce, divan izbor saradnika. U zajedničkoj saradnji, desilo se prijateljstvo sa rediteljem, sa svim glumcima sa kojima sam delila kadar, uz magični sastojak jordanske pustinje.. Sve to vodilo nas je da damo sve od sebe i da film ispadne ovako kako je ispao”, rekla je Predić.

Na pitanje kako je bilo snimati film u jordanskoj pustinji odgovara kratko i jasno – fantastično.

“Volim da putujem, ali najviše da putujem i radim. Bila sam prvi put u pustiji kao takvoj, čudo je. Budite se u lepoti, beskraju, da vas to toliko napuni kreativno… Predeli su takvi, da gde god stanete – to je kadar i vi ne morate ništa…”, rekla je glumica za Tanjug.

Priznaje, kaže, da oseća da nije napravila nikakvu veliku glumačku bravura, u odnosu na to koliko je samo poverovala u to što je radila.

“Ovakve teme su za svetsku kinematografiju retke, jer se od publike traži da ima neki odnos prema veri, Svetoj Petki, da hoće sa nama da pobegne, da se smiri. Po atmosferi i sadržaju, film se zaista izdvaja, kao i po emociji. Ako dođete otvorenog srca, bez predrasuda, možete da doživite katarzu, što je naša najveća kruna – da publika izađe iz bioskopa, da promišlja, da se prepusti. Za to služi umetnost – da ne izađete isti iz bioskopske sale”, rekla je Predić.

Dodaje da od publike iz dijaspore očekuje i više, jer kod njih postoji žal za Srbijom.

Reditelj Hadži-Aleksandar Đurović istakao je da je ovaj film nešto što naša kinematografija još nije videla.

“Nadam se da će se publici svideti, i ne samo egzotično i ne samo zbog lokacije i prostora gde je sniman, već i zbog tematike koja je nama bliska. A, ljudima koji su verujući, ovaj film predstavlja na autorski, poetski, moderan način dobar”, rekao je on.

Hadži-Đirović rekao je i da je za tri sedmice više od 50.000 ljudi pogledalo film, što je sjajno za jedan autorski film.

“Dobijalo smo divne poruke od ljudi iz Srbije, regiona, veliko je interesovanje u dijaspori. Dobijali smo poruke od monaštva, iz crkve, drago mi je što film i njima dobar. To je najveća pohvala i kritika filma”, iskren je reditelj.

Ideju za ekranizaciju “Petkane” ima od 2008.godine, navodi i dodaje da se tek nekoliko godina stekna mogućnost da se upusti u taj projekat.

“Dug je put, ali isplatilo se. Ovo je moj prvi veliki film, u Joradnu sa stranom ekipom, mislim da smo uspeli da se izborimo sa tim izazovom i a će otvoriti neke mogućnosti za sledeće projekte”, reka je on.

Ne otkvira još na kom će majčinom romanu raditi, tek da zagolica maštu publike, kaže da je to suprotno od “Petkane”, ali pođednako izazovno i inspirtivno, te se nada da će publika zeljno čekati sledeći projekat.

Roman “Petkana” Ljiljane Habjanović Đurović je prodat u više od 150.000 primeraka, a na filmu ona potpisuje scenario, kao ko-scenarista, i producent.

Na pitanje kako je izgledala saradnja majke i sina, odgovara jednostavno – savršeno.

“Mi sarađujemo godinama, i na svemu, što je važno i što je deo Aleksandrovog i što je deo mog posla. Uopšte, porodično se dogovaramo o svemu kada su poslovi u pitanju”, rekao je Habjanović Đurović.

“Mi se jako dobro razumemo i sarađujemo, tako da je naš rad bio jedno veliko zadovoljstvo, kao štoje bilo i snimanje u jordanskoj pustinji, i Srbiji i u Jordanu. Veliko su zadovoljstvo i pojavljivanje na svim predstavljanjima filma, premijerama, specijalnim projekticama, sve je to velika radost i ja sam zahvalna bogu i Svetoj Petki na tome”, zahvala je Habjanović Đurović.

Ističe i da je filmom izuzetno zadovoljna, ali i da kao brižna majka ne bi dopustila da njen sin izađe u javnost sa filmom koji nije dobar.

Kompanija « Adria film » iz Beča omogućila je da se film o Svetoj Petki prikazuje ne samo u Beču, već širom Austrije, ali i u odabranim bioskopima Nemačke, kao i u Češkoj, na Malti, a tokom oktobra biće prikazan I u Švajcarskoj, Belgiji, Luksemburgu i Švedskoj.

„Adria Film“ će od svake prodate ulaznice za projekcije koje se održavaju u Beču donirati po jedan evro za obnovu bečkog hrama Rođenja Presvete Bogorodice u 16.okrugu.

