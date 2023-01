Film „Usekovanje“ pretpremijerno na „Kustendorfu“, u bioskopima od 7. februara

MOKRA GORA – Debitantski film reditelja Siniše Cvetića “Usekovanje” prikazan je danas pretpremijerno na 16. Filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf, u okviru programa “Novi autori”.

Ova savremena drama predstavlja portret jedne porodice i njene “crne ovce” sina Jovana, kroz niz zapleta koji se odigravaju za krsnu slavu.

„Usekovanje“ otkriva niz porodičnih tajni i sukoba – roditelji kriju da se razvode, a sin da se drogira i nada se da će ga vanzemaljci izbaviti iz besmislenog ovozemaljskog postojanja.

“Želeli smo da uhvatimo presek našeg društva, trenutnu situaciju u zemlji kroz prikaz najobičnije porodice i njihove odnose. Mislim da je film malo i politički iako ne deluje eksplicitno. Film je za sve generacije, roditelji da bi razumeli decu i deca da bi razumela roditelje”, kaže za Tanjug reditelj Siniša Cvetić.

“Usekovanje” od početka ima težak zadatak da pruži odgovore na mučna porodična pitanja i nepremostive prepreke društva u kom živimo, otuđenosti porodice, a sve to kroz duhovite dijaloge kojima se naše društvo u depresivnoj svakodnevici brani, ali i spasava.

“Film govori o otuđenosti i usamljenosti, ali ono što na kraju nadilazi sve to, a to je možda mentalitetska odlika, da porodica uprkos svim daćama i nedaćama ima neku gravitacijsku silu koja drži na okupu i primarno posreduje ljubav. Da li to potpuno odagna otuđenost, mislim da ne”, navodi za Tanjug scenarista David Jakovljević.

Film započet efektnim monologom i vizuelizacijom, ali i završen inventivnom vizuelnom porukom, nameće pitanje – ima li ovozemaljskog spasa, posebno za mlade depresivne generacije?

“To je inverzna pandorina kutija, prvo se reše stvari, ali umesto da se ostavi nada, na dnu kutije je oblik inteligencije van ove planete, jer sa ovozemaljskom inteligencijom, trenutno se ne snalazimo dobro”, zaključuje Jakovljević.

Film “Usekovanje” je imao međunarodnu premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvu gde je dobio Nagradu publike i Nagradu za režiju.

Na SOFEST-u u Sopotu osvojio je nagradu publike, a na Filmskim susretima u Nišu nagrade su dobili glumci Pavle Mensur – specijalna nagrada, Aleksandra Balmazović za izuzetnu žensku ulogu i Anita Ognjanović za najbolju epizodnu ulogu.

“Usekovanje” će premijerno biti prikazano 7. februara u MTS dvorani u Beogradu, 8. februara u Novom Sadu, a od 9. februara i u redovnoj bioskopskoj distribuciji širom zemlje i regiona.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.