Gavrilović: I džez publika voli da đuska

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je muzičar Andrija Gavrilović poznat kao ANDR koji će večeras nastupiti sa bendom Retrospektiva 13. septembra u Kapetan Mišinom zdanju u okviru serijala „Atrijum sešns“.

„Izvodićemo pop, dens, haus ili muziku za đuskanje. Džez publika koja mene prati kao džez trubača biće prisutna. I oni vole da đuskaju kao i publika pop muzike“, rekao je Gavrilović.

Prema njegovim rečima, na njihovom prvom velikom beogradskom koncertu, nakon klupskih svirki, biće izvođene pesme sa njegovog albuma „U krug“ i Retrospektivinog „Priče sa hard diska“, a specijalna gošća biće pevačica Milana Popović poznata kao Mat Bendi.

Gavrilović je rekao da se puno razmišljalo kako muziku pravljenu u studiju odsvirati uživo „da se dobije atmosfera“, pa se sa elektronskim zvucima kompjutera sa matricama i bitovima spajaju analogni bas, gitara i vokal.

„To je muzika namenjena za provod, druženje, đuskanje, lepe emocije. Jedno lepo veče za sve koji dođu“, najavio je muzičar.

Gavrilović nije bio primljen u Hamburg na muzičku akademiju gde je želeo studirati klasičnu trubu, pa ga je potpuno deprimiranog muzičar Pera Krstajić koji je bio na Berkliju pokušavo nagovoriti da dođe u Ameriku, iako ga u početku nije bila zaniala džez muzika.

„Hteo sam da budem klasični trubač, za to sam se i školovao. On je moje snimke krišom prosledio profesorima koji su krenuli da mi se javljauju. Već sam krenuo da sviram džez. Nagovorili su me da izađem na audiciju, dobio stipendiju i otišao tamo“, objasnio je muzičar.

Gavrilović je rekao da mu se ciljevi jako puno menjaju, ali da njegova ideja nije da uđe u neki sastav koji donosi mesečnu platu ili da svira tuđu muziku.

„Primarni cilj je da stvaram svoju muziku koja ne nakoga utiče. Jedna osoba ako odreaguje na moju muziku – moj cilj je uspešan. Jedan je bio da otvorim svoj studio u Beogradu što sam i uradio. Radim i kao producent i instrumentalista“, naveo je Gavrilović.

(Tanjug)

