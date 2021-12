Glumac i producent Goran Šušljik na tribini Roman na filmu

BEOGRAD – Glumac, reditelj i uveliko producent Goran Šušljik bio je sinoć gost na tribini “Roman na filmu” u Ustanovi kulture “Parobrod” u Beogradu, gde je fokus najviše ostvaren na ekranizacijama romana Dobrice Ćosića – “Koreni” i “Vreme zla” u TV serijama.

Diplomirani glumac je bio izvršni producent, autor – idejni tvorac i jedan od važnih glumaca u navedenim serijama ispred svoje producventske kuće “Eye to Eye” i postigao značajan uspeh.

Moderatorka razgovora mr Vesna Vukajlović otkrila je zanimljiv podatak da je Šušljik prvo upisao studije jugoslovenske književnosti, a onda kasnije se opredelio za glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

“Voleo sam da čitam knjige od malih nogu, prijala mi je literatura. Ipak, praktično sam samo upisao književnost, ali indeks mi je prazan, nisam se tome posvetio. Moji snovi, emocije, nastali su paralelno sa mojim odrastanjem, neka reflekcija, slika da se vidi kakav sam čovek i kako vidim svet”, analizirao je glumac svoje prve korake u sferi umetnosti.

“Moja ljubav prema knjigama vodila me je ka tome da se zainteresujem za dramu, odnosno dramske umetnosti, teatar, film. Desila se ta situacija da sam jednom bio bolestan, u mom rodnom gradu Subotici, i moja sestra mi je donela komplet raznih dečjih knjiga, gde je bio i roman “Guliverova putovanja”. Iskreno sam uživao u čitanju. U Subotici je bilo malo bioskopa, tako da sam često odlazio u predivnu biblioteku koju ovaj grad ima i tamo sam se prepustio svetu knjiga”, postepeno je glumac i producent opisivao svoje interesovanje za pisanu reč.

Inspirisan onim što je pročitao, bio je deo dramskih sekcija u školi, a onda je u roditeljskom domu otkrio mnoge pisce, ali ga je najviše zantrigirao komplet knjiga Dobrice Ćosića.

Pred njim su dolazila i dela Antonija Isakovića, ali je Ćosić još u toj mladosti za njega bio zanimljiv.

Goran Šušljik je ostvario izuzetno uspešnu karijeru pozorišnog glumca, najviše je imao nezaboravnih uloga u matičnom teatru JDP, ali je igrao i na ostalim scenama Beograda – Pozorište na Terazijama, Atelje 212, Zvezdara teatar, Boško Buha, a bavi se i režijom predstava (UK Vuk, Madlenianum).

Osvojio je dve Sterijine nagrade za glumu (1995, 2005), kao i filmsku nagradu “Car Konstantin” za ulogu u drami “Hadersfild” (2007) reditelja Ivana Živkovića, prema istoimenoj hit predstavi JDP-a.

Upravo navedeni fillm je Šušljik zajedno sa Nebojšom Glogovcem producirao i tako ušao u te vode, da bude iza kamere i kontroliše realizaciju projekata.

Kompleksan poduhvat bila je TV serija “Čizmaši” (2015) prema romanu Dragoslava Mihailovića, i od tada je producent – glumac krenuo intenzivno da razmišlja o ekranizaciji dela Dobrice Ćosića.

“Saga o porodici Katić me je dočekala u srednjoj školi, tako se namesti da vas pronađe suđeno delo. Upravo kad smo završavali “Čizmaše”, znao sam da želim adaptirati Ćosićeve romane, smatrao sam da sam spreman za to”, objasnio je Šušljik i onda se osvrnuo na dve uspešne serije.

“Roman “Koreni” me je zanimao kroz taj problem oko dobijanja potomstva, koji predstavlja negde težište radnje. I kada se desi rođenje tog deteta na kraju, ja kao gledalac uvek se uznemirim, ponesu me emocije. Uspeh serije je bio zaista veliki, nismo ga očekivali. Za sve nas je to bio iznenađujući ođek”, istakao je glumac, koji je igrao u “Korenima” (2018), kao i “Čizmašima”.

On smatra da je Dobrica Ćosić, koji je bio predsednik SR Jugoslavije, bio čitan, ali kasnije zaboravljen pisac, ili je proučavan samo iz jednog ugla.

U toj seriji su igrali Žarko Laušević, Igor Đorđević, Sloboda Mićalović, Nenad Jazdić, Bojan Žirović i mnogi drugi, i Šušljik je otkrio da je bilo zanimljivo kad su se prvi put sreli sa scenarijem.

“Taj prvi susret glumaca i teksta, i u pozorištu je veoma zanimljiv, kao i u našoj pripremi za seriju. Znače mi reakcije kolega, i ovde su one postignute, što mi je bilo drago”, naveo je glumac.

Adaptirana Ćosićeva dela za mali ekran prate kompleksnu i simboličnu radnju, složenost porodičnih odnosa i junaka.

Serija ”Vreme zla” (Nova S) se oslanja na istoimeni roman, ali i na fragmente iz drugih dela ovog srpskog književnika – “Vernik”, “Otpadnik”, “Grešnik”, koji su objedinjeni u jednu celinu, sagu.

“Mnogo toga me je zanimalo i u drugoj seriji, pre svega su tu porodični odnosi, politička previranja, a sve vreme je podignut intenzitet – tonus emotivnosti u “Vremenu zla”. Svestan sam da imamo sjajne glumce, ali ovde posebno sam uživao sve vreme da ih gledam dok stvaraju svoje likove”, rekao je producent i glumac sa velikom ulogom u ovoj seriji, misleći na ekipu – Goran Bogdan, Nada Šargin, Žarko Laušević, Radovan Raša Vujović, Nebojša Dugalić, Vojislav Brajović, Isidora Simijonović.

Na prvi pogled nemoguće je preneti na ekran sagu o Katićima, a Šušljik smatra da Srbija ima fantastične pisce, ali da njihova dela ne mogu tako lako da se dramatizuju za scenu ili ekran, kao Danilo Kiš ili Borislav Pekić.

Društvene i ratne okolnosti u kojima su se našli junaci Ćosićevog dela takođe je glumca zainteresovalo za adaptaciju, koji se pokazao kao izuzetan poznavalac opusa ovog pisca, i strpljivi filmski stvaralac.

“Stvorili smo jedan naš svet koji se ne oslanja ni na koje postojećetrendove. Naravno, različite su forme ove dve serije, ali opet, zajednički im je fokus na porodici. Svakako, romani Dobrice Ćosića su takvi da svaki može da se pretvara u adaptaciju u seriju od više sezona, ali mi nismo tako želeli da pravimo sagu bez kraja. Ovako, jedna serija od 10 ili 15 epizoda, dovoljna za ekranizaciju jednog romana”, podvukao je svestrani dramski umetnik, koji je kao producent realizovao i projekte režisera Dušana Milića – film “Travelator” i seriju “Folk”.

Priznao je da veoma čezne za pozorištem, da dobije neku novu važnu ulogu, a duže vreme je odsutan sa scene usled producentskog obimnog posla.

Nedavno je odigrao ulogu kod reditelja Egona Savina u drami “Pučina” Branislava Nušića (JDP).

Od novih serija, igrao je u naslovima “Biser Bojane” Milana Karadžića, “Aleksandar od Jugoslavije” Zdravka Šotre, a uskoro će ga publika gledati u 5. sezoni krimi serijala “Ubice mog oca”.

“Kao izvršni producent uveliko sam u pripremama za poslednji čin ove trilogije, a to je dramatizacija romana “Vreme smrti”, kako smo najavili. Radimo sa produkcijom “United Media”, kao i “Vreme zla”, za televiziju Nova S, i sa snimanjem krećemo na proleće”, zaključio je ovu tribinu Goran Šušljik, koji je na neki način i sam stvorio novi trend na TV tržištu – oživljavanje najvažnijih dela srpskog jezika.

(Tanjug)

