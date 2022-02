Glumica Maja Čampar: Na snimanju „Složne braće“ bilo je mnogo smeha

„Bio je raspisan regularno kasting na koji sam otišla. Kad sam videla „Složna braća“ pitala sam se da li je to to, da li će se opet stvarno raditi nova sezona „Složne braće“ i koliko će to da bude odgovorno i da nosi težinu“, rekla je Čampar.

Prema njenim rečima, njena Radica je „jedan veoma ambiciozan devojčurak“ koji uvek nailazi na milion problema, a u stvaranju uloge bilo joj je najteže što je „najnormalnija od svih“ likova.

(Tanjug)

