Goblini slave 30 godina objavljivanjem vinila svog prvog albuma

Na promociji „Istinitih priča“ (1994), koje je nakon kasetnog i CD izdanja „Metropolis“ prvi put objavio kao ploču, Kokotović je rekao da je tokom tri decenije kroz Gobline „prošla gomila dobrih ljudi“.

„Život navede da neko izađe i nekog novog dovede. Najbolje se se dešava vam vaših očiju. To su probe, zajednički život. Trideset godina živeti sa drugarima… to je bend. I svaki bend, i onaj koji slavi pet godina, rekao bi – to je najveća stvar“, rekao je Kokotović novinarima u beogradskom kafeu „Metropolis“.

(Tanjug)

