Godišnjica smrti: Elvis Prisli – uvek u našim mislima

NJUJORK – Elvis Prisli, svetska muzička ikona 20. veka i kralj rokenrola, umro je na današnji dan 1977. godine u 42. godini, a njegov grob na imanju u Grejslendu poseti i 750.000 posetilaca godišnje, što Elvisovu kuću čini dugom najposećenijom u SAD, posle Bele kuće.

Malo ko na svetu ne zna „Viva Las Vegas“, „Can“t help folling in love“, „Its now or never“, „Always on my mind“…

(Tanjug)

