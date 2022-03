Goran Bogdan: Teško je igrati Nikolu u seriji „Močvara“

KNU:TANJUGREFLEKTOR-BOGDAN-INTERVJU (video, audio)

BEOGRAD, 16. marta (Tanjug) – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Goran Bogdan koji je govorio o svojoj ulozi inspektora Nikole Krsmanovića u drugoj sezoni serije „Močvara“ reditelja Olega Novkovića i scenariskinje Milene Marković.

Bogdan je istakao da je „Nikolu jako teško igrati, stvarno zahteva celokupni angažman“.

„On je raspao alkoholičar, izgubljena duša, autodestruktivac, on je mrak. On je sprega svega toga sa nekom ljubičicom unutra. Kao mračna komora gde raste mali cvet koji je jako krhak na prvu ali je svrha Nikole Krsmanovića“, oceni oje glumac.

Bogdan je istakao da mu je zanimljiva autodestruktivnost njegovog lika, pošto se ne ide ka njoj, već od nje ka „nekom svetlu i spasu“, kao osoba koja „koliko sebe ne može spasti toliko želi da spašava druge“.

Prema njegovim rečima, prva sezona „Močvara“ se odigravala u novobeogradskom sivilu, a sada je serija izmeštena u drugačiji svet – Vojvodinu, gde su „ravnica, leto i sunce“ super poligon za radnju.

„Kada (Nikola) dođe na tako usporeno tlo tako se događa njemu nešto čudno. On je sav eksplozija, neka ranjena životinja, ali tu se sam uspori. Što mu je ispočetka jako nezgodno, jer se još bolje vidi tu nema gde da trči“, primetio je Bogdan.

Glumac je istakao da je veliki obožavalac pisanja Marković i režije Novkovića i da su „super kombinacija njih dvoje“.

„Pitao sam Olega kako da to igram, nisam ni sam znao. On (Nikola) da je u Beogradu razbio bi kafanu, prebio bi nekoga, slupao bi policijski auto…A ovde on da razbije nešto pa da trči još 50 kilometara do drugog prostora“, rekao je Bogdan.

Prema njegovim rečima, druga sezona je kao „nova serija“, koju sa prvom „likovi lepe i povezuju, ali ovo će biti apsolutno drugačije“.

Bogdan je ocenio da je „druga sezona i kriminalistički drugačija, slučaj je čudniji, ljudskiji je“.

„Ali ta Vojvodina i Vojvođani daju novu dimenziju. I mađarsku dimenziju je zanimljivo za videti. Krsmanović ne može da se tu vodi alatima kojima je navikao i sam je zbunjen. Ovde nije toliko dobar detektiv kao u prvoj sezoni. Ovde na prostranstvu vetar odnese taj njegov njuh“, naveo je glumac.

Upitan šta bi posavetovao u pogledu karijere svoje mlađe kolege, Bogdan je istakao da „kvantitet negde rađa kvalitet“.

„Ne treba gubiti glavu i ne treba se bojati grešiti. Greška je preduslov evolucije. Osluškujemo se i u tim greškama. Nemojmo da se mrzimo zbog grešaka, nego da nam budu putokaz i svetlo koje nas vodi kroz dubinu“, zaključio je Bogdan.

