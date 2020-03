Goran Paskaljević primio Zlatni pečat Kinoteke

BEOGRAD – Proslavljeni reditelj i scenarista Goran Paskaljević primio je Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke 6. marta u Kombank dvorani, nakon projekcije njegovog novog filma „Uprkos magli“ u glavnom programu 48. Festa, van konkurencije.

Umetnički direktor Festa i direktor Kinoteke Jugoslav Pantelić podsetio je da je Jugoslovenska kinoteka povodom jubileja – 70 godina od osnivanja, odlučila da se „svojim najvišim priznanjem oduži velikanima filmske umetnosti koji se vezuju za pojam Praške škole“.

Na svečanosti 6. juna 2019. godine u Kinoteci, Zlatni pečat su primili Srđan Karanović, Goran Marković, Lordan Zafranović i Rajko Grlić, a Goran Paskaljević tada nije mogao da dođe u Beograd.

„Dogovorili smo se da je premijera na Festu dobar trenutak da mu predamo priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti“, rekao je Pantelić, uručujući Paskaljeviću Zlatni pečat, uz veliki aplauz publike.

Goran Paskaljević je istakao da je veoma zahvalan i da mu je žao što zbog bolesti nije mogao da stigne iz Pariza na Dan Kinoteke – 6. juna.

„Za mene ovo visoko prizanje ima zaista poseban značaj. Moj očuh Filip Aćimović, kome sam posvetio film ‘Bure baruta’, uvukao me je u tu zarazu koja se zove filmska umetnost. On je u to vreme bio pomoćnik direktora Kinoteke Vladimira Pogačića. I ovaj Pečat je on izmislio. Sećam se da sam ga video u nacrtima, u pokušajima, dok nije dobio ovaj definitivni oblik. Zato mi je ovo izuzetno emotivan trenutak“, rekao je Paskaljević.

Kako je dodao, Filip Aćimović je bio divan čovek, skroman, povučen, ali jedan od onih bez čijeg zalaganja Jugoslovenska kinoteka možda ne bi bila jedna od pet najbogatijih na svetu.

(Tanjug)