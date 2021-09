Gordana Zdravkovih: Toma je živeo za pesmu i za ljubav

BEOGRAD – Projekciijom filma “Toma“ reditelja i scenariste Dragana Bjelogrlića 30. septembar u Leskovcu biće obeleženo i 30 godina od smrti kantautora Tome Zdravkovića, a uoči ovog događaja supruga legendarnog boema Gordana je gostujući u „Uranku“ na K1 televiziji rekla da je Bjelogrlić kroz film prikazao istinu koju Toma nikome nije priznao, sem sebi.

“Ovo je jedna od najboljih godina tokom kojih sam dolazila u Srbiju… Ovaj film je napravio nešto sa čime se može umreti jednog dana“, navela je navela je Gordana Zdravković na gostovanju u emisiji “Uranak“, a uoči prikazivanja filma “Tome“ u Leskovcu.

Govoreći o Bjelogrlićevom ostvarenju, Gordana navodi da nema nikakvu zamerku na njega i dodaje da joj se i pesma “Ponoć“, koju su specijalno za film napisali i komponovali Željko Joksimović i Predrag Živković Tozovac veoma dopala i da bi Toma napisao baš takvu pesmu.

“To pesma je u njegovom stilu. Ta sudbina koja se kroz sve njegove pesme provlači… On je tragao za njom, za tim “nečim“… Da li je to zapisano, da li to tako mora, zašto baš ja. Hiljadu “zašto“, a nijedno ‘zato’ “, kaže Gordana i dodaje da ljudi kao Zdravković imaju i potpuno drugačije emocije i shvatanje života.

Zbog toga je meni u početku bilo teško. Njemu osim muzike i tih unutrašnjih osećanja ništa drugo nije značilo… Ljubav, emocija, pesma, neko njegovo proživljavanje nečega što drugi nisu imali“, rekla je Gordana.

Osim toga, premijera biografske serije o Tomi Zdravkoviću očekuje se do kraja ove godine, a Gordana navodi da nije imala dovoljno vremena da kaže neke interesantne stvari koje bi bilo zanimljivo staviti u film.

“Molila sam Bjelogrlića da u filmu bude dosta istine. . . Recimo, naša svadba je bila jako čudna… Neobična je, to niko nikad nije uradio. I Toma je u životu radio stvari koje nikad nikom nisu pale na pamet. I svi su se čudili“, rekla je Gordana, ukazujući na daleko romantičniji način na koji je Bjelogrlić prikazao venčanje ovog para.

Gordana takođe navodi da ju je tokom snimanja reditelj Bjelogrlić pitao da li joj je poznato da li je Toma bio zaljubljen u Silvanu Armenulić.

“Da sam ga pitala – nisam. . . Znam da ju je mnogo voleo, a s obzirom da se moj muž jako lako zaljubljivao, ja pretpostavljam da jeste bio zaljubljen i da je to ostala jedna njegova neostvarena ljubav, jedno prijateljstvo“, kaže Gordana.

Kako navodi, Silvana je za Zdravkovića u to vreme bila nedostižna, kao i da on verovatno nikada nije imao hrabrosti da joj kaže da je voli.

“Kada je Silvana poginula, on je bio očajan. . . Sećam se da nam je neko javio da je ona poginula, on je bio očajan. Nikada ga takvog nisam videla… Posle prvih par dana on je odmah otišao na groblje“, priseća se Gordana i dodaje da to što je reditelj filma Bjelogrlić prikazao jeste “jedna istina koju Toma nikome nije priznao, sem sebi“.

Prisećajući se života sa Zdravkovićem, Gordana navodi da “nije bilo ni lako, a ni teško“, ali da je u početku bilo “jako konfuzno“.

“On je već bio oformljena ličnost koju ne možete menjati, već ga prihvatate onakvog kakav jeste“, kaže Gordana i dodaje da kao što je i u filmu prikazano, nikada nikoga nije ni želela da menja.

“Shvatila sam da je on toliko toga prošao, da je odrastao i stariji od mene i da ja ne mogu njega da promenim. Mogu samo da se uklopim u njegov život, a da ga menjam nisam želela“, priseća se Gordana.

Kako kaže, nikada nije pitala svog supruga gde je bio, zašto nije došao kući, zašto je zakasnio ili potrošio novac, jer je smatrala da bi za njega to bilo opterećenje.

“On je pri kraju došao jednom kući pripit i pitao me “Hoćeš li me jednom upitati gde sam bio tri dana?… Da li te to ne interesuje?“… Ja sam ga upitala je li mu bilo lepo, on je rekao da jeste. Rekla sam mu da je to važno, jer da mu nije bilo lepo, bio bi kod kuće“, objasnila je Gordana.

U amanet budućim generacijama po pitanju svog supruga, kako kaže, želi da ostanu samo njegove pesme.

“Kroz njih će nove generacije doživeti mnogo štošta, a najviše emocije… Mislim da su se mladi izgubili i da će se kroz njegove pesme vratiti nekim emocijama i ljubavi… Danas se sve to izgubilo“, zaključuje Gordana.

(Tanjug)

