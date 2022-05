Gostovanje BDP-a u novosadskom u SNP-u od 16. do 18. maja

NOVI SAD – Tri predstave Beogradskog dramskog pozorišta (BDP) kao premijerno gostovanje od 16. do 18. maja u Srpskom narodnom pozorištu (SNP) u Novom Sadu, uvod su u ovogodišnje izdanje mini festivala „Naši dani“ koji su prošle godine pokrenuli SNP, BDP i Novosadsko pozorište Ujvideki sinhaz.

Ovogodišnja razmena predstava u SNP počinje 16. maja predstavom „Zaljubljeni Šekspir“ rediteljke Ane Tomović, drugo veče 17. maja novosadska publika moći će da gleda „Cement Beograd“ u režiji Sebastijana Horvata, dok će poslednjeg dana festivala, 18. maja biti odigrano delo „Demokratija“ reditelja Veljka Mićunovića.

„Kada je sve nastajalo, naš cilj bio je da institucionalizujemo ideju o saradnji pozorišta iz Republike Srbije kako bi se međusobno predstavila dostignuća i prikazale aktuelne teme i ideje u oblasti umetnosti“, istakao je direktor Drame SNP-a, glumac Milovan Filipović.

„Seme te ideje je jako dobro primilo, ne samo u ansamblima, već i kod publike. Kroz zajednički rad, implementirali smo različita znanja i dostignuća, sa akcentom na saradnji koja će se odvijati ove i svake naredne godine i postati tradicionalna“, naveo je Milovan Filipović.

Kroz godinu dana, na neki način ta pozorišna mreža, narasla je pod krovom festivala “Naši dani”, koji uključuje i pozorište iz Banja Luke (BiH) i iz Velesa (Makedonija), pri čemu se razvijaju nove kreativne forme ali se promovišu pozorišta i novoj publici.

„Velika stvar za svako pozorište je saradnja sa drugim teatrima, razmena ideja, predstavljanje projekata, dostignuća, igranje predstava na nekim novim scenama i povezivanje sa publikom iz drugih gradova. Sve to mi smo postigli sa mini festivalom “Naši dani”, koji je od prošle godine do danas napravio jedan krug, od gostovanja BDP-a u SNP-u i Novosadskom pozorištu, preko igranja predstava novosadskih pozorišta na scenama Beogradskog dramskog pozorišta, do ponovnog susreta sa novosadskom publikom“, podvukao je upravnik BDP-a, reditelj Jug Radivojević.

Prvo veče 16. maja ansambl BDP-a otvara festival spektakl predstavom „Zaljubljeni Šekspir“ Toma Stoparda i Marka Nomana, u režiji Ane Tomović.

Ovaj pozorišni komad poznat je zbog istoimenog hit filma Džona Madena (1998), koji je nagrađen sa sedam Oskara.

U „Zaljubljenom Šekspiru“ pisac Stopard priznaje Šekspirov nov dom na kinematografskom tržištu tako što je elizabetanski svet pretočio u holivudski, filmski, drveni studio gde potražnja za blokbasterom rađa konvencionalno pisanje, „ljubav i komad sa psom“.

Već na samom početku, mladi Vilijam Šekspir je rastrzan između potrebe da napiše komad koji će biti pun pogodak i vlastite želje da stvori umetnost dostojnu Kristofera Marloua, tada slavnog dramskog autora.

Njegov izazov je u tome da istovremeno teži popularnosti, komercijalnom uspehu kod publike, a da ne ugrozi mogućnost stvaranja „autentične“ umetnosti sposobne da pokaže, po rečima kraljice Elizabete: „samu istinu i prirodu ljubavi“.

U predstavi igra veliki ansambl glumaca: Luka Grbić, Stojan Đorđević, Andrej Šepetkovski, Miloš Petrović Trojpec, Stanislava Nikolić, Paulina Manov, Dragana Varagić, Marko Gvero, Aleksandar Radojičić, Aleksandar Alač, Marko Todorović, Ljubomor Bulajić, Amar Ćorović, Zoran Đorđević, Aleksandar Jovanović, Stefan Radonjić, Nikola Malbaša, Miloš Lazarov.

Drugo veče 17. maja biće u znaku predstave „Cement Beograd“, inspirisanom dramom nemačkog pisca Hajnera Milera, reditelja Sebastijana Horvata.

Milerov „Cement“ je podeljen u dva dela, dve odvojene celine kao dve zasebne predstave: prvi segment je sa grupom mladih sa uzvikivanjem parola o današnjem svetu kroz neprestani ples uz tehno muziku, a drugo poglavlje je porodična drama ljubavnog odnosa likova Daše i Gleba Čumalova, kroz koji se prelama uticaj društvenih okolnosti na najintimniju ravan.

Mesto i vreme radnje premešta se u Beograd danas u odnosu na originalni komad sa lokacijom u Nemačkoj.

Odnos traume i sećanja, političke demencije u kojoj se svi polako gube, neki od motiva koji su uvedeni ovaj beogradski, poslednji čin razgovora sa Hajnerom Milerom.

U predstavi igraju: Milena Zupančić, Miodrag Miki Krstović, Bojana Stojković, Emir Ćatović, Ivan Zablaćanski, Isidora Simijonović, Marija Pikić, Nedim Nezirović.

Predstava „Demokratija“ prema drami ruskog autora Josifa Brodskog, u režiji Veljka Mićunovića zatvoriće 18. maja prvi deo drugog izdanja mini festivala „Naši dani“.

Reditelj Veljko Mićunović ističe da „paradoks demokratije verovatno leži u tome što „sebe smatra za Dobro, što večno želi dobro, a u procesu demokratizacije najčešće čini Zlo“.

Pojedinac se tu nalazi u beznadežno podređenom položaju i nema mogućnost da uzvrati, sve šanse su na strani protivnika.

Moralna superiornost čoveku ne nudi nikakvu utehu, na raspolaganju mu ostaju samo sopstveni obraz, kaput, košulja i par nogu koje su u stanju da koračaju sat ili dva.

Ali za razliku od individue koja posustaje, demokratija ne staje, ona ide, izvitoperena, zloupotrebljena, višestruko silovana i gnevna, analizirao je reditelj Mićunović.

U predstavi igra sve traženiji hrvatski glumac u Srbiji, na sceni BDP-a Ozren Grabarić, kao i Arpad Mesaroš, Gabor Pongo, Ivana Nikolić i Tamara Aleksić, a komad je realizovan u koprodukciji sa Novosadskim pozorištem.

Mini festival „Naši dani“ nastaviće se naredne sezone, kada će predstave SNP-a biti izvedene u novembru na sceni BDP-a

