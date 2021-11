Gradski sekretar Karl podržava kovid propusnice

BEOGRAD – Gradski sekretar za kulturu Ivan Karl izjavio je danas da se zalaže za Kovid propusnice, pošto je to način da se omogući veći kapacitet za sve ustanove kulture i da se podstakne vakcinacija.

„Sada imamo vakcinisanje. To je kao kad vam neko prepiše lek, a vi pijete po svom. Obavezna vakcinacija je, pretpostavljam, putokaz za dalje. Lično sam pristalica obavezne vakcinacije. To je jedini način da ovo sa koronom prođe“, istakao je Karl, učestvujući na stručnoj tribini „Korona vs kultura“ u Domu omladine Beograda.

Govoreći u okviru panela „Budućnost kulture i međunarodne saradnje“, Karl je naglasio da su u Srbiji i Beogradu tokom skoro dve godine pandemije „uradili sve da pomognu kulturu“, prema kojoj su imali „majčinski odnos“.

Umetnički direktor BEMUS-a Bojan Suđić istakao je da se posle pandemijskog zatvaranja muzičke scene i smanjenja gostovanja još pojačala želja stranih muzičara da gostuju.

„Sada je lakše doći do velikih muzičara kojima su propali angažmani. To ih približava našem modusu operandi“, rekao je Suđić.

Direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković rekla je da se tokom pandemije „živa međunarodna saradnja preselila u zum sastanke“ sa međunarodnim partnerima.

„Svi imaju veliku želju za saradnju kad se bude stišalo ovo stanje. Mislim da svi pravimo velike planove i da će se ostvariti“, rekla je Vučković.

U okviru panela „Budućnost kulture i međunarodne saradnje“ učestvovali su i izvršni producent Beogradskog dramskog pozorišta Srđan Obrenović, i zum uključenjem direktorka MOL Barbara Hing Samobor i direktorka ZKM Snježana Abramović Milković.

Tokom prethodnog panela „Festivali uprkos koroni“, podsekretarka za kulturu grada Beograda Gordana Gocić je istakla da je Srbija jedna od retkih zemalja u kojoj su tokom pandemije ostale otvorene ustanove kulture, a da sada u gradu razmišljaju da ubuduće sva gradska pozorišta imaju otvorene scene, „gde je manja mogućnost zaraze“.

Ona je istakla da se usled pandemijskih okolnosti nedavni BELEF okrenuo domaćim umetnicima čime su „ojačali domaću scenu“.

„Svaka epidemija nužno menja društvo i svet. Nešto će se sigurno promeniti. Iako je velika želja da se vrati na staro, sigurno neće biti isto“, ocenila je Goncić.

Direktor BITEF teatra i festivala Miloš Latinović naveo je da su sa dobrim izdanjima Sterijinog pozorja i BITEF-a „pokrenuli lavinu festivala“ koji su potom održani u Užicu, Vršcu, Subotici i drugde.

„Priča o organizaciji i ponašanju u doba festivala je bila savršena i ljudi su se ugledali na nju. Uradili smo sve što se tiče mera da ljudi vide predstave. To ćemo najverovatnije morati da radimo i sledeće godine. Biće objektivno umereniji festival i verujem drugačije koncipiran“, rekao je Latinović.

Stručna tribina „Korona vs kultura“ održana je uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda, moderatorka je bila Snežana Jojić Stamenković, a prethodni paneli su bili „Kovid propusnice u pozorištu?“ i „Kovid propusnice u bioskopu?“.

