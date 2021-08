Gran pri u Karlovim Varima za film „Strahinja Banović“

BEOGRAD – Film Stefana Arsenijevića „Strahinja Banović“ osvojio je večeras Gran pri Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima, Ibrahim Koma dobio je Nagradu za najboljeg glumca za ulogu Strahinje, a Jeleni Stanković dodeljeno je specijalno priznanje za direktora fotografije.

Glavnu nagradu, Gran Pri Festivala, „Kristalni globus“ na ceremoniji zatvaranja Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima reditelju Stefanu Arsenijeviću uručio je slavni Itan Hok, saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja.

Ibrahim Koma je proslavljeni francuski glumac koji se za ulogu Strahinje doselio u Beograd nekoliko meseci pre početka snimanja kako bi učio jezik i upijao srpsku kulturu.

Jeleni Stanković pripalo je Specijalno priznanje za direktora fotografije.

Na KVIFF festival se dodeljuju tri specijalna priznanja.

Osim ove dve nagrade „Strahinja Banović“ osvojio je i Nagradu Ekumenskog žirija i žirija mreže Evropskih prikazivača „Europa Cinemas Label“, kako je ranije objavljeno.

Film „Strahinja Banović“ (međunarodni naslov „As Far As I Can Walk“) Stefana Arsenijevića takmičio se u Glavnom programu Festivala.

Ovo je prvi put posle 20 godina da se srpski film nađe u glavnom takmičarskom programu ovog prestižnog festivala i prvi put posle 55 godina da osvoji neku od glavnih nagrada, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima do sada je od domaćih autora nagrađen Vladimir Pogačić za najbolju režiju 1957. godine, a Aleksandar Petrović, koji je 1966. dobio Prvu glavnu nagradu Festivala za film “Tri”.

Prvi put je na Festivalu u Karlovim Varima srpski film osvojio nagradu za najboljeg glumca.

Film je adaptacija čuvene narodne epske pesme „Banović Strahinja“, smeštena u savremeni kontekst izbegličke krize.

Glavni junak je mladi migrant iz Afrike (Ibrahim Koma) koji je, u želji da se što bolje uklopi u novu sredinu, uzeo srpsko ime Strahinja.

Sa svojom ženom Ababuo (Nancy Mensah-Offei) on živi u izbegličkom kampu u Krnjači, dok novi talas izbeglica iz Sirije, među kojima je i harizmatični Ali (Maxim Khalil), ne unese nemir u njihov život.

Arsenijević je slavu stekao sa kratkim filmom „(A)torzija“ za koji je dobio Zlatnog medveda na Berlinskom festivalu, Nagradu Evropske filmske akademije i potom bio nominovan za Oskara.

„Strahinja Banović“ je njegov drugi dugometražni film, nakon ostvarenja „Ljubav i drugi zločini“ koji je premijerno prikazan na Berlinalu.

Film „Strahinja Banović“ po scenariju Stefana Arsenijevića, Bojana Vuletića i Nikole Dikrea (Nicolas Ducray) je nastao u produkciji Miroslav Mogorovića ispred kuće „Art & Popcorn“, u saradnji sa „Cinnamon“ filmom. Koproducenti su „Surprise Alley“ (Francuska), „Les Films Fauves“ (Luksemburg), „Artbox Production House“ (Litvanija) i „Ćoućkov brothers“ (Bugarska). Film su podržali Filmski centar Srbije, Fond Saveta Evrope – Eurimaž, Filmski fond Luksemburg, Francuski nacionalni centar za film, Bugarski nacionalni filmski centar, Litvanski filmski centar, Kreativna Evropa – MEDIA i Vlada Republike Srbije.

(Tanjug)

