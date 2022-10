Grašo: Deo koncerta u BG posvećujem Oliveru Dragojeviću

BEOGRAD – Jedna od najpoznatijih regionalnih pop zvezda, Petar Grašo, koncertnu godinu završiće spektakularnim nastupom u beogradskoj štark Areni 11. novembra u organizaciji Skymusic-a, a kako je otkrio, deo nastupa biće posvećen njegovom prijatelju i kolegi, Oliveru Dragojeviću.

„Sa Oliverom sam bio jako blizak, on je celog mog života bio tu. Poznavao me je od četvrte godine, u šesnaestoj sam napisao svoju prvu pesmu, koja je, sticajem okolnosti, zahvaljujući mom ocu, otišla upravo u Oliverove ruke. Kada je čuo šta sam napravio, pozvao me je i rekao da će sve numere koje sam napisao, on otpevati. Taj momenat je bio presudan za moju karijeru i život, jer je upravo Oliver odredio moj životni put. Do kraja smo ostali dobri prijatelji“ rekao je Grašo.

U sećanje na velikog prijatelja, Grašo je najavio da će beogradska publika imati prilike da čuje neke od najpopularnijih Dragojevićevih pesama.

„Znam da je Oliver bio i ostao jedan od pevača čije se pesme rado slušaju u Srbiji. Zato sam odlučio da svoju vernu beogradsku publiku obradujem specijalnim opusom u njegovu čast, da ga se setimo na najlepši način“ – dodao je on.

Grašo, koji je pored dinamične poslovne godine, rođenjem ćerke velike promene doživeo i na ličnom planu, nedavno je najavio brojna iznenađenja za predstojeći koncert u Areni, kao i „vrhunsku produkciju, odličan bend i dva sata pesme i ljubavi“, obećavajući ludu i nezaboravnu zabavu.

(Tanjug)

