Grupa Aba danas izdaje novi album posle skoro 40 godina

LONDON – Legendarna švedska pop grupa Aba (Abba) danas se vraća na muzičku scenu s novim albumom „Voyage“, posle gotovo 40 godina od svog raspada, saopštio je izdavač albuma, Universal Studios.

Članovi grupe – Bjorn Ulveus, Beni Anderson, Ani-Frid Lingstad i Agneta Faltskog – su ovaj album najavili početkom septembra u Londonu i pritom predstavili jednu od pesama na njemu, „I Still Have Faith in You“.

Pre izlaska albuma, javnosti su predstavljene još dve pesme – „Don’t Shut Me Down“ i modernizovana verzija numere „Just A Notion“, snimljene 1978. godine, koja se nije našla ni na jednom albumu.

Osim toga, Aba je najavila i turneju, ali virtuelnu, sa hologramima članova.

Slavna švedska četvorka je bila aktivna od 1972. do 1982. godine, kada je izašao njihov poslednji album – „The Visitors“.

Sa pesmom „Waterloo“ Aba je 1974. godine, pobedila na Evroviziji, a pamte je i po hitovima poput „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Money, Money, Money“, „Take A Ćance On Me“, „The Winner Takes It All“, i mnogim drugim.

(Tanjug)

