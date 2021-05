Grupa “Ana + The Ćanges” nastupa 28. maja u DOB-u

BEOGRAD – Muzičarka Ana Ćurčin sa svojom grupom “Ana & The Ćanges” nastupiće u punom sastavu 28. maja u Velikoj sali Doma omladine Beograda, kao prvi koncert savremene muzike nakon dužeg perioda usled zabrane održavanja događaja usled pandemije.

Umetnica rođena u Bagdadu i odrasla u Moskvi, imala je zakazan koncert na istom mestu tokom novembra 2020, onda je pomereno za decembar, ali na kraju nije moglo doći do realizacije upravo zbog poznate teške situacije sa virusom Kovid-19.

Muzička grupa “Ana & The Ćanges” se sada odazvala na poziv direkcije Doma omladine, da u svom omiljenom prostoru održi nastup, a karte za neodržanu svirku u novembru, važiće za majski koncert.

Biće to idealna prilika da se premijerno čuju potpuno nove pesme i stare numere u novim aranžmanima.

Ovaj koncert je još jedna potvrda posebne veze koju imaju pevačica, gitaristkinja i autor tekstova Ćurčin i gradski kulturni centar.

Od početka karijere Ana je vezana za Dom omladine gde joj se desilo mnogo toga “prvog” na scenskom putu.

Prvi veći solo koncert sa bendom Ćurčin je održala u ovom kulturnom centru, u sali “Amerikana”, kao što je i njen debi sa kamernim sastavom bio u Velikoj sali DOB.

Često je nastupala na tom prostoru i na različitim festivalima u saradnji sa drugim kolegama, najčešće sa alternativnim bendom Stray Dogg.

Iz tog razloga je svoj “živi” album “Differences Live” snimila 2019. upravo u DOB-u, kući iz koje je “pošla u svet” kao afirmisana autorka.

Poslednji koncert Ćurčin je održala na ovom mestu u oktobru 2019. godine u okviru festivala i muzičke konferencije “Indirekt”.

Specijalna gošća na koncertu biće flautistkinja iz Novog Sada – Milena Jančurić, diplomac sa FMU u Beogradu i “Berklee College of Music” u Bostonu, inače planirana da nastupa na tom otkazanom koncertu.

Ana i Milena su za kompilaciju “Klavirsko nebo #3” napisale i izvele pesmu “Košuta”.

Ćurčin će tokom maja objaviti novi singl na kome je kompletna autorka (tekst, muzika i aranžman) i kojom će otvoriti još jedno uzbudljivo poglavlje svoje karijere.

Tokom svoje karijere objavila je dva studijska albuma – “Sketćes Of Belonging” (2016) i “Differences” (2019) – kao Ana & The Ćanges, kolekciju demo snimaka “Sketćes of Belonging (solo & acoustic)” (2015), album uživo “Differences Live” (2020) i kompilaciju primenjene muzike “Scene” (2020).

Bila je predgrupa stranim grupama kao što su britanska elektro atrakcija Still Corners na sceni “Amerikana” DOB-a ili američki ambijentalni sastav Cigarettes After Sex na neobičnom mestu Bazena 11. april.

(Tanjug)

