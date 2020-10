Grupa Magic Bush objavila singl i spot “Svanuo je dan”

BEOGRAD – Beogradski pop rok sastav “Magic Bush” objavio je novi singl i spot „Svanuo je dan“ sa kojim najavljuju drugi studijski album „Put za Shangri-La”, a frontmen benda Damjan Dašić za Tanjug ističe da u ovo doba pandemije kada nema većih koncerata, muzičarima jedino i preostaje da snimaju nove pesme i albume zatvoreni u studija ili svoje domove.

Grupa je najviše bila angažovana u poslednjem periodu kao produženi nastavak, odnosno drugi projekat benda “Gile & Magic Bush“ gde je lider Srđan Gojković Gile, prvi čovek „Električnog orgazma“, sa kim su objavili i live album “Retko svirane pesme“ (Odličan hrčak 2019) i nastupali skoro svuda po Beogradu pre pandemije (Dom omladine, klub Fest, Elektropionir, Sajam automobila, Beer fest, Dorćol Platz).

Grupa je period izolacije iskoristila za rad na novim pesmama, i kako otkriva pevač i lider, gotovo da već imaju kompletan spreman treći album, iako drugi još nije izašao.

“Tokom vanrednog stanja bili smo veoma fokusirani na stvaranje, kad nismo mogli ništa drugo da radimo, jer naš drugi album je uveliko gotov još pre skoro godinu dana, ali nikako da se objavi, a onda smo mi odmakli i sa trećim materijalom i završili ga”.

Ranije se pričalo i o tome da će bend u drugoj liniji karijere sa Giletom stvarati i nove autorske pesme, a ne samo svirati već postojeće numere iz njegove solo karijere van benda, odnosno i neke manje eksploatisane stvari iz “Električnog orgazma”.

“I dalje je ta priča aktuelna, naravno, sa Giletom smo i počeli da snimamo, imamo nekoliko pesama urađenih, ali nas je onda korona oko rada na tom albumu takođe omela.

Inače, cilj nam je od početka bio da sa njim radimo na novim numerama, a da ovo što smo do sada prošli, sa tim konceptom ređe sviranih pesama “Orgazma” i filmske muzike koju je Gile komponovao, bude samo u početku”, kazao Dašić.

Magic Bush je bio u užem izboru za nagradu “Milan Mladenović” 2020 istoimene Zadužbine, za prethodni singl “Sve je ko pre”, izašao u doba korone, a pesma je objavljena na kompilaciji 14 najboljih sa tog velikog konkursa.

Novi album još uvek je neizvesno kada će tačno izaći, ni za koji izdavačku kuću, ali se članovi benda nadaju da će to biti do kraja kalendarske godine.

Dašić je bio pre korone jedan od najangažovanijih muzičara jer svira u praktično tri benda paralelno (The BestBeat, Magic Bush, Gile & Magic Bush), ali sada ipak sve stoji.

(Tanjug)

