Grupa „Muse“ objavila novi singl

LONDON – Britanski rok bend „Muse“ objavio je novi singl „Kill Or Be Killed „, a uoči objavljivanja njihovog devetog studijskog albuma koji je najavljen za 26. avgust, preneli su britanski mediji.

Frontmen grupe Met Belami naveo je da je ovaj singl bio poseban izazov za grupu, te da su njime želeli da uvedu određene novitete u svoj opus.

„Želeli smo da preoblikujemo naš hard rok zvuk na ovom albumu i sa ovom pesmom pronašli smo moderan metal saund koji se uvodi kontrabasom“, rekao je Belami.

On je dodao da je novi singl nastao pod uticajem pesme „Live And Let Die“ Pola Makartinija, te da oslikava „kako životne nedaće mogu da izazovu najgore ljudske instinkte za preživljavanjem po svaku cenu“.

Grupa će u oktobru držati koncerte u Severnoj Americi, nakon čega slede evropski koncerti u Amsterdamu, Parizu i Milanu.

(Tanjug)

