Grupa “Orthodox Celts“ održala povratnički koncert u DOB-u

BEOGRAD – Domaća rok grupa “Orthodox Celts” nakon tri godine pauze zbog pandemije, sinoć je odrzala svoj tradicionalni koncert na irski praznik Dan Svetog Patrika u sali “Amerikana” Doma omladine Beograda.

Karte za koncert su bile rasprodate, što je i očekivano, budućii da su poslednji koncert “Kelti” na ovom mestu imali 2019. godine, tako da je svima nedostajala ta tradicija i uzavrela atmosfera kao redovna na njihovim nastupima.

Frontmen i pevač benda Aleksandar Petrović poznatiji kao Aca Seltik, odmah na početku koncerta je konstatovao da se duže nisu videli bend i publika, te obećao da će svakako nadoknaditi sve propušteno ove noći. Naravno, ovaj sastav uvek poštuje svoje ljubitelje i svira sve najpoznatije pesme iz opusa.

Tako su se omiljeni “sprski Irci” vratili u njima omiljenu koncertnu salu “Amerikana” i započeli su obeležavanje 30. rođendana benda na poseban dan i povod – Saint Patrick’s Day.

Zaštitni znak im je negovanje tradicije irske folk i rok muzike, te su napravili selekciju hitova sa svih šest studijskih albuma – „Orthodox Celts“ (1994, reizdanje sa 6 bonus pesama – 2001), „The Celts Strike Again“ (1996), „Green Roses“ (1999), „A Moment Like the Longest Day“ (2002), „One, Two“ (2007) i „Many Mouths Shut!“ (2017).

Auditorijum je kao i uvek uglas pevao gotovo sve strane stihove numera simultano sa pevačem, kao da im je maternji jezik, a bend je inače izgradio uspešnu karijeru upravo na pesmama kompletno pisanim na engleskom, odnosno sa irskim dijalektom.

Imidž lidera grupe Ace Seltika je evidentno drugačiji, jer je uveliko pustio kosu. Imao je razne faze, mnogi ga pamte sa neverovatno dugačkom kosom do polovine leđa, a onda je naglo skratio pre nekoliko godina sa posebno kreiranom frizurom i zulufima.

Ipak, sada je ponovo krenuo u pravcu duže kose, kao na početku karijere od pre tri decenije.

“Došlo je vreme da se pušta kosa, i to je na nagovor jednog mog prijatelja”, izjavio je Seltik, želeći da skrene pažnju na frizuru koja se razvija samo u tom smeru njegovog starog izgleda.

Mnogi su smatrali da je Seltikova duga kosa upravo bila i njegov glavni zaštitni znak.

Pevač voli da komunicira sa publikom, ali i da je veoma ispoštuje kroz “rafal” svojih hitova bez kojih nijedan koncert ne može da prođe, pre svega remek delo od kompozicije “Green Roses” sa istoimenog albuma od pre 23 godine, i dalje ne bledi već samo oduševljava masu vatrenih obožavalaca.

Ta predivna dinamična balada uvek zvuči vrhunski uživo, a kolekcija poznatih numera su usijale atmosferu sve vreme u rasprodatoj sali – “I Wish You the Very Worst”, „Many Mouths Shut!“, „The Real Me”, “Star of the County Down” i naravno ultimativni hit – “Rocky Road to Dublin”.

Lider sastava je odao počast i vrednim, posvećenim predstavnicima medija na koncertu ove noći.

“Gledam večeras fotoreportere, slikaju, pošteno rade, i onda ne izlaze iz sale, već ostaju sve vreme, igraju i pevaju sa nama pesme, svaka čast”, bio je srećan Seltik što i dalje fotografi žele da isprate celovečernju svirku.

Podrazumeva se da su na ovom koncertu, najveću pometnju, osim “Green Roses”, izazvale vanvremenske pesme – “Far Away”, “Rare Old Mountain Drew”, “Drinking Song”.

Bend na čelu sa svojim šarmantnim, harizmatičnim i simpatičnim frontmenom uvek stvori nepogrešivo vrhunsku atmosferu i komunikaciju sa publikom, i sa set listom željenih pesama.

Publika je neumorno skakala, vikala, pevala, uživala u programu svog omiljenog benda i stalno tražila još, nije im bilo dosta nakon kraja zvaničnog dela koncerta.

Bend je očekivano izašao na jedan bis, a neočekivano nije dalje izlazio na drugi, nakon još par numera.

Prethodni put 2019. na istom mestu, “Kelti” su svirali puna dva sata sa dva-tri bisa, dok ove noći, odlučili su da spuste zavesu nakon 100 minuta na pozornici.

Iako se moglo pretpostaviti da će nakon ovolike pauze usled pandemije oni svirati znatno duže, možda i najduže do sada, jer su se uželeli svoje publike na ovaj praznik, to se na kraju nije dogodilo.

Sastav “Orthodox Celts” osnovan je 1992. godine, a prvi koncert na Dan Svetog Patrika održali su već 1993, i jedini su bend koji od svog nastanka svake godine na ovaj isti dan održava koncert.

Takođe su jedini sastav koji je svirao na svim mogućim izdanjima Beer festa, od 2003. godine, što znači skoro 20 godina su uvek na najvećoj bini na Ušću gde obavezno okupe barem 20 000 duša.

Imali su koncet na Beer festu 2021, a i u Letnjoj bašti rok kluba Fest u Zemunu tokom 2020, i to su jedina dva nastupa tokom pandemije u prestonici.

Osim u Domu omladine, Dan Svetog Patrika su ranije slavili i u Studentskom kulturnom centru, čak su imali u tom prostoru za jedno veče dva koncerta – akustični i elektični.

Probali su i u Kombank Dvorani da sviraju u martu 2021, ali su morali i taj nastup da otkažu zbog korona virusa.

Publika Beograda je mogla da ih gleda i na scenama Letnje bašte SKC-a (festival BELEF), na trgovima uoči dočeka Nove godine, na tradicionalnom Maskenbalu u KST-u, na manifestaciji Beer Garden na Adi Ciganliji (uvod za Beer fest).

Pre ovog koncerta sinoć, njihova turneja obuhvatila je i nastup 12.marta u Punk Rock Cafe-u u gradu Smederevska Palanka, dok će sutra „Kelti” svirati u klubu „Fabrika“ – Novi Sad.

(Tanjug)

