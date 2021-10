Hevi metal atrakcija „Five finger death punć“ u Beogradu

BEOGRAD – Jedan od trenutno najpopularnijih hevi metal bendova u svetu „Five finger death punć“ po prvi put u svojoj karijeri održaće koncert u Beogradu 2. jula 2022. godine na stadionu Tašmajdan, najavili su organizatori.

Beograd je jedini grad u regionu gde će FFDP nastupiti u okviru nove evropske turneje, koja uključuje festivale i arene 19 gradova u 16 zemalja širom kontinenta.

Brojni fanovi iz Srbije i regiona su napokon dočekali da prisustvuju neverovatnom spektaklu koji FFDP napravi na svakom svom nastupu, jer izvođenje njihovih brojnih hitova uvek prati retko gde viđena pirotehnička predstava.

Iako postoje tek nešto više od 15 godina, vrlo brzo su se popeli na sam vrh svetskih top lista, tako da su već sada na drugom mestu najvećih umetnika u hard-rock prostoru, iza Metalike.

Njihove pesme imaju neverovatnih 7,6 milijardi strimova, a video zapisi više od 3 milijarde pregleda.

Na poslednjoj turneji su rasprodali arene širom sveta, tako da je njihovim koncertima prisustvovalo više od milion ljudi.

Do sada su se njihove pesme 12 puta našle na prvom mestu top liste U.S. Rock radija, a poslednji u nizu je singl „Darkneš Settles In“ koji je objavljen u junu.

Od njihovog debi albuma „The Way of the Fist“ 2007. godine, bend je izdao šest uzastopnih albuma koji su dobili zlatni ili platinasti sertifikat od strane RIAA, a dva puta su se našli na vrhu liste Greatest Hits albuma.

Pored toga, Five Finger Death Punć je zaradio brojne nacionalne i međunarodne nagrade i priznanja tokom poslednje decenije, a jedna od njih je prestižna nagrada Soldier Appreciation Award koju dodeljuje Udruženje vojske Sjedinjenih Američkih Država, a ova čast je dodeljena samo jednom umetniku pre njih, Elvisu Prisliju.

Njihovo najaktuelnije izdanje „F8?“, koje je producirao Kevin Ćurko, bilo je na prvom mestu rok top mejnstrim lista širom sveta – Amerike, Austrije, Australije, Kanade, Finske, Nemačke, Švedske, Švajcarske, Velike Britanije i mnogih drugih zemalja.

Na ovom albumu se nalaze neki od njihovih najvećih hitova „Inside Out“, „A Little Bit Off“, „Living The Dream“ i „Darkneš Settles In“.

Ulaznice za hevi metal senzaciju Five Finger Death Punć biće u prodaji od 29. oktobra u 10:00, a mogu se kupiti preko online servisa i na svim prodajnim mestima tickets.rs po ceni od 3900 do 5900 dinara.

