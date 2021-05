Hongkong: Najstariji Đ otišao u penziju u 96. godini

HONGKONG – Posle više od sedam decenija rada na radio stanici disk-džokej Rej Kordeiro (96) se danas oprostio od slušalaca pesmom „Time to say goodbye“, u izvođenju Sare Brajtman i Andrea Bočelija.

„Pa, to bi bilo to. Hvala vam mnogo što ste me slušali, a sada zbogom“, rekao je Kordeiro na engleskom i kantonskom kineskom, preneo je AP.

Njegova karijera je počela pre 72 godine, a više od 50 godina je vodio šou „All the way with Ray“, koji je počeo da se emituje na državnom radiju RTHK 1970. godine.

Tokom duge karijere, bio je u kontaktu sa Tonijem Benetom, Bitlsima i Klifom Ričardom i pomogao je u razvoju pojedinih honkonških muzičkih zvezda.

Ušao je u Ginisovu knjigu rekorda 200. godine kao di-džej sa najdužim stažom.

(Tanjug)

