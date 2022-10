Hrvatski bend “Vatra” predstavio se pred koncerte u BG i NS

BEOGRAD – Hrvatski pop rok bend “Vatra” predstavio se večeras medijima u beogradskom klubu BitefArtCafe, povodom koncerta koji će održati u ovom prostoru 27. oktobra.

Frontmen sastava Ivan Dečak izjavio je za Tanjug da se veoma raduje novom susretu sa Beogradom, jer su ovde uvek lepo dočekani, i naglasio da će ovo biti njihov drugi samostalan koncert u prestonici Srbije, a nakon toga 28. oktobra će svirati u Gerila baru u Novom Sadu.

“Prvi put smo se predstavili na celovečernjem koncertu kod vas u Domu omladine Beograda, u sali “Amerikana”, ima tome već više od tri godine. Istina, bili smo najavljeni i prošlo leto da vam gostujemo na Letnjoj sceni takođe BitefArtCafe-a, ali se na žalost opet desila korona”, objasnio je pevač i tekstopisac pesama “Vatre”.

“Bukvalno je bilo – “ne može se, može se, može se”, i na kraju – ne može se svirati, i onda smo u bendu odlučili da odložimo za neko normalnije vreme. Morali smo tako učiniti, više se nije moglo znati da li ćemo smeti da dođemo u Srbiji ili ne. Mada, i sami ne znamo da li je došlo konačno to normalnije vreme”, rekao je Ivan Dečak, koji sa grupom “Vatra” stiže u u sklopu turneje, na kojoj promovišu predstojeći 10. studijski album.

Dečak je istakao da ima pođednaku odgovornost kada nastupa na velikim festivalima i manifestacijama i kada drži solo koncert kakav će biti 27. oktobra.

“Teže je osvojiti publiku na nekom festivalu kao što je kod vas Beer fest, jer možda ti ljudi nisu došli samo zbog nas, već smo im mi jedni od mnogih koje će čuti. Trudim se da budem apsolutno profesionalan u svakom segmentu nastupa, u satnici, izvedbi, a na festivalima smo još ograničeni sa vremenom. I u klubu za 100 ljudi i u nekoj dvorani od 5000 fanova, ili na festivalima od nekoliko desetina hiljada, dajem svoj maksimum”, rekao je Dečak

Sastav “Vatra” je osim Doma omladine, gostovao dva puta kao predgrupa Masimu Saviću na njegovim koncertima u Sava centru (2020) i stadionu Tašmajdan (2021), a svirali su i na Beer festu 2018. godine. “Vatra” je ostvarila uspešnu saradnju sa Masimom na duetu “Nama se nikud ne žuri”, a takođe je Ivan Dečak autor teksta za Masimov hit “Mali krug velikih ljudi” (2020).

Dečak je srećan što imaju publiku u Srbiji, iako su prvi album “Između nas” objavili 1999. godine, i bilo je teško nakon raspada SFRJ početi karijeru, jer je tek trebalo da ih region upozna.

“Primetio sam da su u Beogradu ljudi apsolutno slobodni na koncertima, i to mi se jako sviđa. Nije to tako kod nas. Postoje gradovi u Hrvatskoj gde se ljudi snebivaju, jer su ugledali nekog suseda, ili učiteljicu od svog sina, i onda su stisnuti. Ali, kod vas je drugačije – ovde čovek dođe, plati kartu i smatra da je došao da to veče uživa i sigurno kaže “ovo je mojih dva sata”. I to se uvek oseti, a puls srpske publike mi se veoma sviđa”, naglasio je Dečak za Tanjug i otišao da se spremi za kratak akustični nastup u BitefArtCafe-u.

Za odabran krug ljudi iz medija, prijatelje oi kolege, Ivan Dečak je na akustičnoj gitari ispred “Vatre” izveo proverene hitove, pre svega “Nama se nikud ne žuri”, “Tremolo” (u originalu duet sa Damirom Urbanom), čuveni “Tango” i najnoviji singl “Javi se kad stigneš”.

“Plašim se da nastavimo dalje, onda ćemo se zasvirati i ništa nismo postigli, moramo se čuvati za naš pravi koncert 27. oktobra. Mi smo večeras izaslanici benda i radujemo se druženju na koncertu. Dolazimo raširenih ruku, sa velikim osmehom”, poručio je Ivan Dečak, lider “Vatre”.

