Hus objavljuje solo singlove, jedva čeka Valjak u studiju

ZAGREB – Gitarista i autor pesama Parnog valjka Husein Hasanefendić Hus zapevao je i objavio nedavno prve samostalne singlove „Pjesmica“ i „Bar na dan“, ali ističe da nema pretenzija ka solo karijeri i da jedva čeka da matični bend ponovo uđe u studio.

Hasanefendić je rekao agenciji Tanjug da je tokom pandemijskih meseci kada nije mogao raditi sa Valjkom u „kombinaciji dosade i izolacije“ odsvirao i otpevao sam neke demo materijale.

„Od desetak snimljenih pesama neke su zazvučale kao mogući Valjkovi singlovi, a neke su pak zbog tekstova ili ugođaja vukle u moj osobni film. Tih nekoliko će s vremenom biti objavljene solo. Možda će biti album, a možda i ne“, rekao je Hasanefendić.

Premda je kao gitarista pevao i u Grupi 220, na albumu „Slike“ (1974), a potom i davno u dve Valjkove pesme „Stojim već satima“ i „A ja bih s vragom“, Hus nakon novog iskustva pred mikrofonom kaže da ostaje „totalno ispunjen svojom ulogom u bendu koja je mnogo komfornija nego biti pevač“.

„Dok se sve to dešavalo u intimi mog studija, nije bilo frke. Dileme su nastale kada je krenula priča o objavljivanju. Bio sam prilično izbezumljen od toga. Što mi to treba? Valja li to? Veliku ulogu u odluci imao je (gitarista Valjka Marijan Brkić) Brk koji mi je pomagao u tehničkom aspektu, a i bustao mi je samopouzdanje. U finalu su mi svi iz benda pomogli i dali podršku“, rekao je Hasanefendić.

Ovog proleća objavljena „Pjesmica“ i nedavna „Bar na dan“ poseduju lagani pop ugođaj, mada obe poseduju određenu poruku, kao neku vrstu angažovanog eskapizma, a Hasanefendić ističe da su nastale instinktivno.

„Kad krenu ne znam ni kuda idu ni odakle dolaze. Kad bi morao analizirati rekao bi da baštine sve ono što sam slušao u formativnim godinama. Sve je to život“, rekao je gitarista.

Nakon više od godinu i po bez svirki, Parni valjak je najavio da se vraća na pozornicu 12. avgusta koncertom u Novoj Gradiški, a slede Makarska 14. avgusta i 16. avgusta Split.

„Što se koncerata tiče, uzbuđenje je golemo. Na probama smo vrlo brzo zazvučali kao da pauze nije ni bilo, pa mi ostaje nadati se da će tako biti i na svirkama pred ljudima. Konačno“, zaključio je Hasanefendić.

(Tanjug)

