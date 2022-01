„Igorovi dani“ posvećeni Igoru Vuku Torbici u NS i BG

NOVI SAD – Ostalo je još samo pet dana do početka revije “Igorovi dani” – predstave posvećene reditelju Igoru Vuku Torbici (1987-2020), koja će biti održana u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu od 24. do 28. januara, kao u i Narodnom pozorištu u Beogradu, od 26. do 30. januara.

Novosadska publika će imati priliku da pogleda pet predstava u režiji prerano preminulog dramskog umetnika, tako da će prvog dana, 24. januara, na sceni „Pera Dobrinović“ u SNP-u biti izvedena predstava „Carstvo mraka“ Lava Nikolajeviča Tolstoja, ansambla Drame NP u Beogradu.

To je mračna priča o „nevidljivim ljudima“ koji stižu u javnost na stranicama novina onda kad je prekasno.

Kako je govorio Torbica, veoma je želeo da odvoji glumce od publike – da oni gledaoce ne čuju i ne vide i igraju samo za sebe, tako da idejno rešenje scenografije uključuje tu zamisao da glumci zaista nemaju osećaj da ih bilo ko gleda u sali.

U predstavi igraju: Olga Odanović, Hana Selimović, Vanja Ejdus, Ljubomir Bandović, Anastasija Mandić, Nebojša Ljubišić, Ivan Đorđević, Nikola Vujović, Ivana Šćepanović, Jelena Blagojević, Novak Radilović.

U utorak, 25. januara na repertoaru je predstava „Krvave svadbe“ Frederika Garsija Lorke, rađena u koprodukciji SNP-a i festivala Grad teatar Budva.

Iako tragična u svojoj osnovi, Lorkina drama, u vanserijskoj predstavi Igora Vuka Torbice, proizvodi neobičnu vedrinu, tako da uprkos tragičnom raspletu, istinska ljubav je razbila neprirodno podignute zidove, označavajući trijumf slobode.

Igraju: Varja Đukić, Milica Grujičić, Ivana Mrvaljević, Pavle Popović, Branka Otašević, Vukašin Ranđelović, Miroslav Fabri, Draginja Voganjac, Maja Stojanović, Dušan Vukašinović, Filip Đuretić, Nenad Pećinar.

Treće večeri Igorovih dana 26. januara, biće izveden komad „Don Žuan” Narodnog pozorišta „Toša Jovanović“ iz Zrenjanina, što beše njegova prva profesionalna predstava krajem 2013. godine.

Molijerov „Don Žuan“ delo je koje nema jednoznačnih tumačenja, već je autorova analiza i istraživanje kao odlazak u unutrašnje glasove u kojima su sadržani dobro i zlo, nagon i moral.

To se vidi i na osnovu dva noseća lika ove drame, Don Žuana i Zganarela, u koja je možda sam Molijer razložio svoj karakter.

U predstavi igraju: Ivan Đorđević, Dejan Dedić, Dejan Karlečik, Miljan Vuković, Zvonko Gojković, Prvoslav Zakovski, Jovan Torački, Edit Tot Miškeljin, Jelena Šnebić Živković, Stefan Juanin, Mirko Pantelić i Jovana Kesić.

U četvrtak, 27. januara, najstariji srpski teatar iz Novog Sada ugostiće Narodno pozorište iz Bitolja (Makedonija) sa predstavom „Bakhe – kratak pregled raspada“.

Najzanimljivije pitanje kojim se ansambl bavi u ovoj predstavi glasi: zašto je naš identitet, umesto vrednosti za koje se borimo, pre svega određen onim drugim – neprijateljstvom prema vanjskom neprijatelju?

U predstavi igraju: Maja Andonovska-Ilijevski, Ognjen Drangovski, Sonja Mihajlova, Ivan Jerčikj, Ilina Čorevska, Martin Mirčevski, Vasko Mavrovski, Viktorija Stepanovska-Jankulovska, Valentina Gramosli, Petar Spirovski, Sandra Gribovska, Anastazija Hristovska.

Poslednje večeri, 28. januara, biće izvedena jedna od najomiljenijih predstava publike „Tartif (Komično u klasičnom)“, autorski projekat Igora Vuka Torbice rađena u koprodukciji SNP-a i Narodnog pozorišta Sombor.

U originalnom Molijerovom tekstu, centralna tema je licemerje i laž, koji se odnose na religiozno licemerje.

U adaptaciji Igora Vuka Torbice, koja je nastajala u procesu samog rada, uz pomoć smelih glumačkih improvizacija, tema se usmerava na aktuelne probleme u društvu, predstavljene kroz okvir porodice.

Scensko delo Torbice ukazuje na našu moralnu slabost, izmanipulisanost zbog nametnutog osećaja krivice, na naše pristajanje na neprihvatljive uslove života, glupost i laž.

Uloge tumače glumci iz Sombora i Novog Sada: Saša Torlaković, Hana Selimović, Ninoslav Đorđević, Tijana Marković, Marko Marković, Biljana Keskenović, Danica Grubački, Marko Savić, Dušan Vukašinović, Nemanja Bakić, Milorad Kapor, Milijana Makević.

Beogradska publika će takođe gledati sve navedene predstave, a prva na repertoaru je drama „Krvave svadbe“ – 26. januara u Narodnom pozorištu.

Nakon toga, 28. januara će biti izveden naslov „Bakhe – kratak pregled raspada“, 29. januar je rezervisan za „Tartifa“, a „Don Žuana“ publika u Beogradu će gledati 30. januara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.