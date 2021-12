Ingliš: Naš film na Sandans festivalu trijumf je i za Srbi

BEOGRAD – Producent Džonatan Ingliš, ocenjuje kao ogroman uspeh za ekipu filma ali i Srbiju što će film “You are not alone” (Nisi sama) u potpunosti snimljen u udaljenom, jedinstvenom selu na Staroj planini, biti prikazan 28. Januara na prestižnom američkom Sandans festivalu.

“To je ogoroman uspeh, trijumf po svim svetskim standardima, bilo je jedan odsto šanse da uspemo da uđemo u glavnu konkurenciju Sandans festivala i uspeli smo”, rekao je Ingliš, koji je podsetio da je Sandans jedan od najprestižnijih filmskih festivala u SAD i jedan od najprestižnijih u svetu, a koji je poreknuo glumac Robert Redford.

Ingliš naglašava da je veliki trijumf imati film koji je ceo snimljen u Srbiji i naglašava da su veoma važnu ulogu u svemu tome imala i podsticajna sredstva Ministarstva kulture i informisanja Vlade Srbije.

“Mislim da se ovo dešava tek treći put, mada je ovo prva međunarodna produkcija koja ide na Sandans”, rekao je Ingliš i dodao da očekuje da će “You are not alone”, koji je natprirodni horor triler, biti prikazivan širom SAD odmah nakon festivala, dok bi u srpske bioskope mogao da dođe tek na proleće 2023.

Prema njegovim rečima, Srbija će osetiti benefite promocije filma pred i nakon festivala.

„Činjenica da je film snimljen na Staroj planini u izolovanom planinskom selu na 700 metara nadmorske visine jedinstvenom po starim kamenim kućama i kamenim krovovima, privići će veliku pažnju medija u svetu.Ceo film smo snimili u Pokroveniku, selu nedirnute prirode i prelepog pogleda na okolna brda. Film je sniman u teškim ali i lepim uslovima, u divnim starim kućama. Prvi čovek sela sela je bio veoma predusretljiv kao i familije koje žive u selu a koje su mi dale poseban šarm i energiju.

Ljudi u Srbiji su svuda gostoprimivi i nadali smo se da ćemo naći takvo selo. U potragu smo utrošili više od pola godine. Obišli smo više od sto 100 sela i pronašli Pokrovenik“ kazao je Inagliš.

Kako kaže više puta je bio učesnik na festivalima, a radio je kao producent u Londonu, Los Anđelesu, naglašava da ne sme ništa da očekuje od Sandansa jer i ulazak u zvaničnu selekciju festivala mnogo govori o filmu.

„Važno je sve nas koji smo radili na filmu ali i za Srbiju, za svaki film da uđe na Sandans, da uđe na americko tržište i potom u bioskope je neverovatno dostignuće pogotovo danas kada imamo Netfliks ….“ kaže Ingliš.

Zahvaljuući Inglišu, između ostalog i seriji Predstraža, koja je doživela četvrtu sezonu u SAD, publika u svetu je imala je priliku da vidi i Kalemegdan, i Petničku pećinu, i Vodopad Tupavica, i Vratnjanske kapije, fantastične kamene lukove, Kosmaj, Smederevsku tvrđavu, Frušku goru…

“Radili smo na Predstraži i ovo je takođe prvi put da se jedna cela sezona snimala u Srbiji, ali i da je jedan TV šou snimljen ceo van Amerike, to je veliko dostignuće za ceo tim, mnoge TV serije imaju samo jednu sezonu a Prestraža već ima četvrtu”, rekao je Ingliš i dodao da je to mnogo veća ekipa od one koja je radila na filmu “You are not alone”.

Ingliš kaže da planira da nastavi rad na produkciji, podsetio je da je počeo da radi sredinom devedesetih u Londonu, da je potom prešao u LA i da mu je bila želja da se preseli u Srbiju i da razvoja sopstvene sadržaje koji će biti zasnovani na slovenskoj mitologiji.

Kako kaže značajna mu je istorija zemlje, kultura, slovenska kultura i dodae da ga je tokom karijere zaokupirala srednjovekovna epoha, da su mu slovenski bogovi i mitologija izvor inspiracije, sto se između ostalog, kako kaže, vidi i na kostimima u Predstaraži.

Uskoro će, navodi najaviti veliki istorijski tv šou, baziran na slovenskoj mitologiji regiona što će biti springbord i za sve drugo što radi.

Sledeću produkciju će, kako kaže, početi u januaru sa Elektrik entertejment a snimalnje počinje u martu, u studijima Željka Mitrovića.

(Tanjug)

