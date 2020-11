“Inter/Akcija 2020” od utorka u Domu omladine Beograda

BEOGRAD – Izložba “Inter/Akcija 2020”, koja počinje u utorak i trajaće do 20. novembra u Galeriji Doma omladine Beograda (DOB), nastala je kao rezultat saradnje studenata Fakulteta likovnih umetnosti (FLU) sa studentima Odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu univerziteta u Beogradu.

Umetnički projekat kroz izložbu će otkriti nova kreativna razmišljanja i prikazati rezultate studenata koji su svojim uspešnim radom odabrani da izlažu na Inter/Akciji.

Ovakva forma izložbe, specifične koprodukcije i različitog tematskog sadržaja, omogućava prikaz razvoja savremene umetničke scene, tema i tendencija, kao i čvrste težnje za ispitivanjem granica umetnosti.

Izložbu će pratiti katalog koji su stvarali studenti istorije umetnosti, zasnovani na razgovorima sa mladim autorima dela, odnosno studenata – učesnika sa FLU: Lazar Stojić, Aleksandra Marić, Lena Milovanović, Nebojša Yamasaki Vukelić, Stefan Lukić, Teodora Nikolić, Teodora Rakidžić i Živana Mijailović.

Studenti koji učestvuju sa Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta su sledeći: Jovana Trifuljesko, Lora Milutinović, Milena Antonijević, Sofija Simić, Nevena Bogojević, Bojana Jovanović i Kristina Armuš.

Mentori na ovom neobičnom projektu su – docent Biljana Đurđević (FLU), profesor Olivera Parlić (FLU), Nataša Kokić (FLU) i Ana Ereš (Filozofski fakultet), dok je koordinatorka – Kristina Armuš.

Izložbu je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a Galerija DOB-a radi od utorka do subote od 12.00 do 21.00, nedeljom od 12.00 do 18.00, dok ponedeljkom ne radi.

(Tanjug)

