Internacionalne zvezde u BitefArtCafeu na kraju leta

BEOGRAD – Na kraju leta i tokom jeseni, muzički klub BitefArtCafe u Beogradu biće bogatiji za koncerte pet stranih imena u okviru poznatog festivala „Musicology Sešions“.

Tako će publika pratiti nove nastupe nakon rasprodatih večeri belgijskog sastava „Hooverphonic“, italijanskog pevača Maria Biondija i dzež benda „Snarky Puppy“.

Dvostruki dobitnici Gremi nagrade, sastav “Arrested Developement” održaće koncert 1. septembra u klubu Bitefartcafe Summer Stage na Kalemegdanu.

Nakon uspešnog albuma „Don’t Fight Your Demons“ (2020), nastao u doba prvog udara pandemije, posebnu pažnju privukao je poslednji studijski materijal „For the Fkn Love“ (2021) svojom provokativnom poezijom, vrhunskom produkcijom i upečatljivim gostima.

Bend „Arrested Development“ pojavio se početkom ’90-ih godina i tri decenije kasnije, upisani su u muzičke enciklopedije kao rodonačelnici jedne od revolucija u hip-hop kulturi.

Jedna od najvećih senzacija holandske muzičke scene, Sharon Kovacs, po drugi put dolazi u Beograd i otvara zimsku sezonu Musicology Sešions koncertnog serijala, gde će održati dva nastupa u klubu Novi BitefArtCafe, 29. i 30. septembra.

Poznata samo kao Kovacs, pevačica obrijane glave, muzičarka i kantautorka ima glas prave soul zvezde.

Tokom prvog kovid zatvaranja, Kovacs je boravila u Portugaliji radeći na novoj muzici inspirisanoj ovom zemljom.

U Bitefu je održala tri koncerta početkom marta 2020., neposredno pre početka pandemije i karantina.

Prethodna dva albuma ,,Shades of Black” ,,Ćeap Smell”, kao i poznati singlovi „My Love“, „The Devil You Know“, „You Again“ su osvojili evropsku publiku, a pevačica ima ukupno 60 miliona YouTube pregleda.

Direktno iz Los Anđelesa, centra svih kulturnih dešavanja, 7. oktobra dolazi sastav „Moonćild“.

Rezultat desetogodišnjeg zajedničkog rada jeste njihov novi album „Starfruit“ koji pokazuje poštovanje, muzičko razumevanje i ljubav koju ovaj kreativni trio neguje.

Njihova prethodna izdanja ,,Little Ghost”, ,,Voyager”, ,,Please Rewind” and ,,Be Free” priznata su od strane najcenjenijih muzičkih urednika.

Članovi benda Amber Navran, Maks Brik i Andris Metson, povezali su se 2011. godine zbog sličnih muzičkih ukusa.

Slavni Stivi Vonder nakon što je čuo njihov debi album ,,Be Free”, pozvao je trio da otvori njegov godišnji dobrotvorni koncert „House Full of Toys“.

Originalan hip-hop umetnik Ođisee stiže u zimski Bitef na Paliluli 19. oktobra.

On je prvo postao poznat kao andergraund producent pre nego što je stekao poštovanje i karijeru kao reper.

Žanrovski je negde na tankoj granici između rep i hip hop žanra.

Spoj visprenih tekstova čiji je fokus – lična pitanja i političke teme i muzika koja sadrži uticaje soula, gospela i džeza, predstavlja pravo osveženje na svetskoj hip-hop sceni.

Ođisee je bio pod uticajem nasleđa svojih roditelja, oca Sudanca i majke Afroamerikanke.

Za vreme pandemije korona virusa i samoizolacije, 2020. godine, napisao je pet novih pesama koje se danas nalaze na njegovom EP-u, ili mini albumu “Ođ Cure”.

Nagrađivana italijanska kantautorka Elisa nastupiće prvi put 22. oktobra u Beogradu u okviru svoje evropske turneje.

Nakon drugog nastupa na festivalu u Sanremu, Elisa je u februaru ove godine objavila dvostruki album “Ritorno al Futuro/ Back to the Future” na italijanskom i engleskom jeziku i publika će imati priliku da ga čuje uživo u Beogradu.

U svojoj karijeri koja traje skoro tri decenije, od objavljivanja njenog debitantskog albuma ,,Pipes & Flowers (1997), Elisa je osvojila prestižne nagrade u Italiji i u svetu.

Elisa je sarađivala sa svetskim zvezdama – Zučhero, Tina Tarner, Lučiano Pavaroti, hit bendom “Imagine Dragons” i mnogim drugim muzičarima.

Čuveni italijanski kompozitor Enio Morikone i Elisa stvorili su numeru ,,Ancora Qui?” kao deo muzike za surovi vestern film ,,Đangova osveta” Kventina Tarantina.

Predstojeći nastupi će biti održani u intimnim prostorima kakav je BitefArtCafe, kako bi se nove numere predstavile na poseban način.

