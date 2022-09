Istoričar Dejan Ristić napisao knjigu o likovima srpske tr

BEOGRAD – Istoričar Dejan Ristić napisao je novu knjiga „Nestvarni“ koja obuhvata tekstove posvećene nekim od najdragocenijih i najznačajnijih likova srpske narodne tradicije, legendi, mitologije i verovanja.

„Kako spoznati, razumeti, objasniti i vrednovati mnogovekovnu istoriju srpskog naroda bez jednog Obilića, Kosančića, Jug Bogdana i braće Jugovića, Milana Toplice, Srđe Zlopogleđe ili, pak, Majke Jugovića, Kosovke devojke, Vile Ravijojle i mnogih drugih arhetipskih likova naše raznorodne i prebogate narodne epike, tradicije, mitologije i legendi?“, naveo je Ristić.

Na svojoj fejsbuk strani Ristić je dodao da bi „bilo izuzetno pogrešno i veoma štetno ukoliko bismo i pokušali da sebe lišimo tog neobično dragocenog bogatstva koje čine brojne nestvarne ličnosti naše dinamične, burne, veličanstvene, tragične, herojske i nadasve poučne i oplemenjujuće nacionalne prošlosti“.

„Čini se ponekad da je veoma teško proniknuti u sve slojeve naše proslosti, kako one stvarne i istorijske, tako i one nestvarne i u određenoj većoj ili manjoj meri izmaštane. No, jedno bez drugog ne ide i jedno se na drugo na najlepši mogući način nadovezuje“, istakao je Ristić.

Prema njegovim rečima, sve te „samo naizgled nestvarne ličnosti, tokom čitavog niza vekova imale su sasvim stvarnu i neobično važnu ulogu čuvara našeg nacionalnog identiteta, ali i vanvremenskih uzora moralnosti, pravdoljubivosti, junaštva, rodoljublja, odanosti narodu i otadžbini“.

Ristić je direktor Muzeja žrtava genocida i pisac knjiga „Mitovi srpske istorije“, „Zablude srpske istorije“ i „Legende svetske istorije“, a „Nestvarni“ izlazi za izdavačku kuću „Vukotić medija, dok je ilustrator Stevan Aleksić.

(Tanjug)

