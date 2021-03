Istorijsko otkriće: Pronađeni 2000 godina stari delovi biblijskog pergamenta

Izrael je u utorak objavio da su na jugu Judejske pustinje pronađeni delovi 2000 godina starog biblijskog pergamenta, nazvavši to otkriće „istorijskim“ i jednim od najvažnijih od pronalaska Kumranskih spisa ili sedam svitaka otkrivenih u pećini u Khibert Kurmanu blizu Mrtvog mora.

„Prvi put nakon otprilike 60 godina, zahvaljujući arheološkim iskopavanjima, otkriveni su delovi biblijskog pergamenta“, stoji u saopštenju Izraelske uprave za starine (AIA).

Delovi rukopisa, napisani na grčkom, po rečima izraelskih arheologa omogućili su rekonstrukciju odlomaka iz Staroga zaveta, tačnije iz Knjige proroka Zaharije i Knjige proroka Nauma.

Pronađeni su tokom arheoloških iskopavanja u pećini prirodnog rezervata Nahal Hevera, u sklopu akcije pokrenute na državnom nivou čiji je cilj borba protiv pljačke nacionalne kulturne baštine.

Da bi uspešno izveli operaciju, koja se protezala i na deo Judejske pustinje smeštene na Zapadnoj obali, palestinskoj teritoriji koju je Izrael zauzeo 1967., AIA je arheolozima stavila na raspolaganje bespilotne letelice i opremu koju koriste alpinisti, posebno užad za spuštanje.

Osim delova pergamenta, arheolozi su otkrili retke komade koji datiraju iz razdoblja jevrejskog ustanka Bara Kohbe protiv vlasti rimskog cara Hadrijana (132.-136. nove ere), ali i mumificirani dečji kostur ogrnut platnom star oko 6.000 godina kao i korpu koja datira iz razdoblja pre 10.500 godina.

AIA procjenjuje da je to verovatno najstarija korpa na svetu.

