Istraživanje: Veliki majmuni se namerno vrte u krug da bi dobili vrtoglavicu

LONDON – Veliki majmuni se namerno okreću oko sebe da bi im se zavrtelo u glavi, što bi moglo da da odgovor na pitanje zašto ljudi imaju želju za izmenjenim mentalnim stanjima, pokazuju rezultati univerzitetskog istraživanja objavljenog u časopisu Primati (Primates).

Naučnici sa univerziteta Vorvik navode da se ovim otkrićem povećala mogućnost da ta osobina potiče od naših predaka.

„Ako bi to zaista bio slučaj, to bi imalo ogromne posledice na to kako razmišljamo o savremenim ljudskim kognitivnim kapacitetima i emocionalnim potrebama“, rekao je vanredni profesor psihologije u Vorviku Adriano Lameira, prenosi BBC.

Naučnici su proučavali snimke gorila, šimpanza i orangutana koji se vrte ukrug, a analiza je otkrila da su se majmuni okretali prosečnom brzinom od 1,5 obrtaja u sekundi.

Na mnogim snimcima vidi se da koriste užad ili lijane da bi se vrteli i upravo na ovim pomagalima su to činili najbrže i najduže.

Majmunima se primetno zavrtelo u glavi do trećeg kruga zbog čega bi verovatno izgubili ravnotežu i pali.

„To bi ukazalo da primati namerno nastavljaju da se okreću, uprkos tome što počinju da osećaju efekte vrtoglavice, sve dok više ne budu u stanju da održavaju ravnotežu“, rekao je doktor Markus Perlman sa Univerziteta u Birmingemu.

Potrebna su dalja istraživanja da bi se razumela motivacija primata za takvo ponašanje.

Lameira navodi da bi mogla da postoji i veza sa mentalnim zdravljem, pošto su primati koji su se ovako ponašali uglavnom bili zatočeni pojedinci, pa im je možda bilo dosadno pa su pokušavali da stimulišu čula, ali da bi u pitanju moglo da bude i „ponašanje tokom igre“.

„Okretanje menja naše stanje svesti, remeti našu reakciju tela i uma i koordinaciju, zbog čega se osećamo bolesno, lucidno, pa čak i ushićeno kao u slučaju dece koja se igraju na vrteškama i ringišpilima“, objašnjava Lameira.

Dodao je i da ako svi veliki majmuni teže da dobiju vrtoglavicu, onda je velika verovatnoća da su to činili i naši preci.

(Tanjug)

