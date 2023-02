Izložba „100 najlepših slika Srbije” u Etnografskom muzeju

BEOGRAD – Kolektivna izložba fotografija ,,100 najlepših slika Srbije“ svečano je otvorena u Etnografskom muzeju u Beogradu i trajaće nedelju dana, odnosno do 23. februara.

Projekat predstavlja tradicionalnu izložbu po izboru publike za 2022. godinu, a izabrane fotografije su prikupljene na konkursu istog naziva – ,,100 najlepših slika Srbije“ i predstavljene na veb platformi „Slike Srbije – Najveći konkurs fotografije“ (slikesrbije.rs).

Uroš Miljković ispred digitalne marketing agencije „Mineweb“ poželeo je dobrodošlicu i zahvalio je celokupnom timu saradnika na ovom projektu, te podsetio da se konkurs održava treći put.

„Naš i vaš konkurs je sve značajniji zahvaljujući vašim umetničkim delima, dragi učesnici. Projekat je od nacionalnog značaja, a u pitanju je uvek najlepša moguća tema ikad – Srbija“, istakao je Miljković i uputio na sve prirodne lepote naše zemlje.

„Bio je potreban veliki trud, ali i ogromna ljubav da se realizuje čitav projekat ovog velikog konkursa, da bismo prikazali Srbiju onakvu kakva zaista i jeste – predivna i jedinstvena“, zaključio je Miljković.

Tokom trajanja postavke organizovana je aukcija fotografija na sajtu https://evoruka.org/ na kojoj se nalazi 12 najbolje plasiranih fotografija prema izboru stručnog žirija i publike.

Sva prikupljena sredstva biće donirana fondaciji „Evo Ruka“, udruženju koje su osnovali roditelji dece sa smetnjama u razvoju kako bi poboljšali kvalitet njihovog života i obezbedili im sigurnu budućnost.

Ana Knežević ispred udruženja – fondacije je primetila da je tek večeras shvatila koliko je ovo značajan i veliki projekat, imajući u vidu organizaciju i zapažen broj posetilaca.

„U fondaciji „Evo Ruka“ pomažemo ne samo deci ometenoj u razvoju, već i njihovim majkama, trudimo se da im na svaki način olakšamo život. Aukcija za ovu divnu decu za kupovinu fotografija nalazi se na sajtu fondacije, i publika učestvuje u licitiranju. Eto na ovaj način da svi učinimo nešto lepo za tu decu do trajanja izložbe, 23. februara“, naglasila je Knežević.

Konkurs je održan u organizaciji agencije „Mineweb“ (https://mineweb.rs/), čiji su predstavnici dodelili nagrade – priznanja za 12 najboljih učesnika na konkursu.

Izložba „100 najlepših slika Srbije” u Etnografskom muzeju prikazuje u gigantskim formatima sve lepote naše zemlje – prirodu, životinje (najviše motiva konja, pasa), reke, jezera, parkove, kuće, poljane, krajolike, potoke, planine, puteve na snegu, šume, atraktivne predele na putovanjima.

Postavka je predstavljena i u seriji kolaža, na nekoliko panoa sa fotografijama malih dimenzija i putem velikih formata, gde je izdvojeno 12 najboljih.

Tokom svečanog otvaranja uručeni su pokloni autorima odabranih fotografija i autoru pobedničke fotografije Miroslavu Lazareviću, kao i prijateljima, partnerima, sponzorima velikog fotografskog konkursa.

Ove godine program otvaranja prvi put je bio upriličen tako da je centralna svečanog otvaranja bila onlajn aukcija najboljih fotografija konkursa, od čijeg prihoda će novac biti uložen u humanitarne svrhe fondacije “Evo Ruka”.

Publika je dugo nakon otvaranja ostala da uživa u magičnim predelima i pejzažima Srbije, kao i veštini, viziji i umeću talentovanih pojedinaca koji su uspeli da tu lepotu zabeleže i sačuvaju.

Nova izložba „100 najlepših slika Srbije“ biće otvorena u radno vreme muzeja, a to je svakog dana od 10 do 17 sati, nedeljom od 9 do 14 časova.

