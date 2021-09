Izložba akvarela o Nikoli Tesli 7. septembra u IIC

BEOGRAD – Izložba akvarela „Nikola Tesla, čovek koji je definisao budućnost“ italijanskog umetnika Danijelea Meučija biće otvorena 7. septembra u Italijanskom institutom za kulturu i trajaće do 28. septembra, saopšeno je danas iz ove institucije kulture.

Postavka, posvećena velikom naučniku i njegovom nesvakidašnjem životu, obuhvata oko 50 radova nastalih u proteklih godinu dana kao rezultat rada na prvoj grafičkoj noveli o Tesli, za koju se očekuje da izađe iz štampe u decembru.

Kako navode organizatori, autor postavke Meuči već tri godine priprema i detaljno istražuje Teslin život kako bi objavio ovu novelu.

Pored toga, po rečima organizatora, po dolasku u Srbiju Meuči je primetio da Italijani nisu upoznati sa Teslinim životom i delom, te je odlučio da im njegova dostignuća i nesvakidašnji život približi onako kako on zna najbolje – grafičkom novelom i ilustracijama nastalim akvarel tehnikom.

„U pripremi akvarel radova autor je proveo mesece u istraživanju, putovanjima do lokacija koje su bile važan deo Teslinog života i razgovorima sa Teslinim rođacima, a sve emocije i informacije je pretočio vodenim bojama na papir“, ističu organizatori.

Arhitekta po zanimanju, a grafički dizajner po opredeljenju, Meuči već više od 5 godina živi i radi u Beogradu.

Inspiraciju nalazi u lokalnim kafanama i u upoznavanju novih ljudi sa raznih meridijana koji prolaze kroz glavni grad Srbije, a svoje utiske je 2018. godine preneo kroz bojanku o Beogradu „Shades of Belgrade: The coloring book of the white city“, koja predstavlja jedinstvenu kolekciju ručno crtanih ilustracija o Beogradu.

Ulaz na izložbu je besplatan, uz neophodne prijave za prisustvo njenom otvaranju.

(Tanjug)

