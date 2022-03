Izložba Biljane Đurđević otvorena u Salonu MSUB

BEOGRAD – Izložba Biljane Đurđević „Studija slučaja“ otvorena je večeras u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (MSUB).

Postavka predstavlja nastavak njenih istraživanja započetih u okviru serije radova „Oruđe delanja“, koja tematizuje ključne postavke funkcionisanja današnjeg društva, ogrezlog u procesima neprekidne proizvodnje i potrošnje, pretvaranju svakodnevice u rutinu, efikasnosti i efektivnosti kao dominantnim socijalnim, vrednosnim kriterijumima.

Razmišljanja Biljane Đurđević usmerena su na preispitivanja i problematizaciju čovekove ambicioznosti i neprestane želje da kontroliše, instrumentalizuje, „komodifikuje“ svet oko sebe, kao i mehanizme u njihovom ostvarivanju koji često donose nasilne metode, eksploataciju, obespravljivanje ili potpuno ukidanje ličnih i kolektivnih sloboda, navedeno je u najavi izložbe, čiji je kustos Miroslav Karić.

„Studija slučaja“ delom proizilazi iz grafičke novele koju je autorka objavila 2020. godine, a koja je dobila dalju vizuelnu elaboraciju najpre u seriji slika velikog i srednjeg formata, u kojima uvodi određene novine u likovnom postupku, zatim i u video-animacijama, čime se zaokružuje vrstan transmedijski i esejistički pristup temi.

Sinematičnost prizora naglašena kadriranjem enterijerskih i eksterijerskih situacija – dugih, pustih fabričkih hodnika, železničkih stanica, industrijskog pejzaža – postavlja poseban dramski ton u prisustvima glavnih aktera radnje, depersonalizovanih eksponenata eksploatatorskih sistema, u činu nadziranja, kontrole i potencijalnog kažnjavanja neposlušnog potčinjenog.

Biljana Đurđević je učestvovala na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, uključujući: Ars Danubiana, Regensburg; FAQ Serbia, Austrian Cultural Forum, Njujork; Playlist, Muzej savremene umetnosti, Stokholm; The Artist’s Glance, Muzej Friširas, Atina; On Normality, Muzej savremene umetnosti, Klagenfurt; Footnotes on geopolitics, market and amnesia, 2. Moskovsko bijenale, Moskva; Pašion for Art – Kunst der Gegenwart, 35 godina Ešl Collection, Klosternojburg, Austrija; Zones of Contact, 15. Bijenale u Sidneju, Gallery of New South Wales, Australija…

Dela joj se nalaze u javnim i privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu: Muzej Albertina, Austrija; Museet Moderna, Švedska; MSUB; Muzej Friširas, Grčka; MSU Askona, Švajcarska itd.

Izložba “Studija slučaja” u Salonu MSUB biće otvorena do 23. maja.

(Tanjug)

