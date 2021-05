Izložba crteža i skulptura studenata FLU od 11. maja u DOB-u

BEOGRAD – Izložba crteža i skulptura malog formata studenata Fakulteta likovnih umetnosti (FLU) u Beogradu tradicionalno će po 49. put biti održana od 11. do 21. maja u Galeriji Doma omladine Beograda (DOB).

Postavka u svom 49. izdanju predstavlja likovnu manifestaciju koja se održava u Galeriji DOB-a još od davne 1971. godine, zahvaljujući profesoru Draganu Lubardi.

Selektori izložbe sa nekoliko desetina radova studenata su Nemanja Nikolić, Lidija Delić i Davor Dukić, kao mentori na projektu.

Čuvenu saradnju Doma omladine i FLU prošle godine prekinula je pandemija, i tako nije održano 49. izdanje, a u boljim okolnostima sada bi se slavio zlatan jubilej – 50. postavka.

Tada je karantin – izolacija dovela do dvomesečnog zatvaranja galerija i obustave programa DOB-a u javnosti.

Kako navodi u predgovoru kataloga izložbe kustos Olivera Erić, uprkos pandemiji, stvaralački nagon i kreativne težnje umetnika doprineli su da se galerijske aktivnosti nastave.

U danima kada su mediji upozoravali na dostizanje ogromnog broja zaraženih, brojni posetioci galerijskih postavki pokazali su da umetnost ne poznaje granice niti ograničavanja.

Zainteresovana publika i autori-izlagači dokazali su da je svrha umetnosti, između ostalog i u tome, da daje snagu i energiju, kako bi se život nastavio i u kriznim vremenima.

Kustos-dokumentarista FLU Erić je simbolično zapisala da “dok nosimo (zaštitne) maske i gledamo kako (oko nas) ”maske padaju”, (raz)otkrivajući sistem destrukcije i negacije, izložba crteža i skulptura malog formata studenata predstavlja afirmativno događanje materijalno bezinteresne likovne kreacije”.

Posetioci mogu pogledati izložbu u Galeriji Doma omladine od utorka do subote od 12 do 21 čas, nedeljom od 12 do 18h, dok ponedeljkom galerija ne radi.

(Tanjug)

