Izložba 'Dekada' scenografa Aleksandra Denića (FOTO/VIDEO)

Izložba „Dekada“ scenografa Aleksandra Denića koja je nedavno otvorena u Beogradu, daje uvid u intenzivno stvaralačko delovanje ovog umetnika tokom deset godina njegovog rada u Nemačkoj.

Ova kompleksna postavka na pet nivoa u Bioskopu Balkan je realizovana nakon dve godine planiranja i pripremnih radova, a Denić nam objašnjava da su izloženi radovi koji su nastali isključivo u saradnji sa nemačkim rediteljem Frankom Kastorfom.

„Posetioci mogu da vide ceo proces kako nastaje scenografija. Od prvih digitalnih skica koje su na telefonu, do pravih skica, preko maketa do mojih fotografija izvedenih objekata. Na jednom od nivoa mogu da vide celu strukturu Brehtovog Galileja koja je doputovala iz Berliner ansambla, Brehtovog pozorišta, specijalno za ovu izložbuĆ, rekao je Denić.

Denić je sa nemačkim rediteljem realizovao niz izuzetno uspešnih pozorišnih produkcija u Berlinu, Parizu, Minhenu.

„Sada u Beogradu radimo predstavu ’Božanstvena komedija’ Dantea u Beogradskom dramskom koja nam je 40. zajednička predstava. To se odnosi i na opere i na dramske tekstove“, naglasio je Denić.

Denić objašnjava i kako se upoznao sa Kastorfom i o samoj saradnji sa nemačkim rediteljem.

„Shvatili smo da nas povezuje taj postsocijalistički duh. On je iz istočnog Berlina, ja iz istočnog Beograda tako da nas to povezuje i uopšte taj pogled na svet je veoma sličan i tu smo se negde prepoznali. Ja njemu dajem impuls, pravim te svetove u kojima on pokušava da opstane i da svojom fantazijom preživi i da ih nadogradi i pravi te spektakularne predstave.“

Saradnja Denića i Kastorfa se nastavlja i nakon predstave „Božanstvene komedije“ u Beogradu, najpre odlaze u Grčku, a početkom leta naredne godine u Hamburgu rade operu „Boris Godunov“.

