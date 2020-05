NOVI SAD – Izložba „Dokument iz izolacije“ biće danas otvorena i trajaće do 5. juna u Galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine SULUV.

S obzirom na mere i zabrane okupljanja u većem broju, radno vreme Galerije biće od utorka do petka, dvokratno od 10 do 14 i od 16 do 20 časova.

(Tanjug)

