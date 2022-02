Izlozba fotografija o migrantima u Novom Sadu

NOVI SAD – Kroz izložbu „(Ne) Nastanjeni – Migrantske priče u 21. veku iz World Preš Photo arhiva“, koja je premijerno postavljena u Novom Sadu, danas je publiku vodila gostujuća kustoskinja iz Holandije Babet Varendorf.

Na izložbi je kroz 58 fotografija prikazano 28 fotoreportaža prestižnih svetskih fotoreportera, poput Australijanca Vorena Ričardsona, dobitnika nagrade „The World Preš Photo of the Year 2016“, preko poetske vizije snova afričkih migranata u Italiji Alise Martinove, do poznate fotografije migranata na malom čamcu Masima Sestinija.

„Ono što smo želeli da prikažemo su različiti motivi ljudi zbog kojih napuštaju svoje domove. Fotografije prikazuju izbeglice i migrante iz celog sveta, njihova putovanja ka sigurnijem životu, kako prelaze opasne granice i suočavaju se sa teškoćama u drugoj državi. Pokušali smo da pokažemo razloge zbog kojih ljudi moraju da ostave sve iza sebe širom sveta“, navela je ona.

Prema njenim rečima, prikazane su izbeglice iz Bangladeša, Venecuele, migrant iz Meksika na granici sa SAD, kao i izbeglice koje godinama stižu u Evropu.

„Fotografije na ovoj specijalnoj izložbi imaju moć vizuelnog pripovedanja u stvaranju međusobnog razumevanja, a priče koje se na njima nalaze, imaju moć da oblikuju ili promene naše poglede“, rekla je Varendorf.

Izložba je deo programskog luka “Seobe”, jednog od šest lukova koji je organizovala Fobdacija Evropska prestonica kulture 2022.

Ovo je specijalna izložba koja je dizajnirana za Novi Sad na temu migracija.

Fotografije su nagrađene u periodu od 2000-2021. Izložba će na Trgu slobode biti postavljena do 20. marta.

Programski luk “Seobe” sagledava kretanja stanovništva kao inspiraciju u umetnosti i podseća nas na pozitivne posledice migracija i međusobnih prožimanja u kulturi, koji su naš sastavni deo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.