Izložba „Guljelmo Boter – Beograd vrhom pera“ od srede uveče

BEOGRAD – Izložba „Guljelmo Boter – Beograd vrhom pera“ („Belgrado in punta di penna“) italijanskog umetnika i arhitekte Guljelma Botera otvorena je večeras u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu.

„Moj prvi utisak po dolasku u Beograd je da se nalazim u jednog velikom evropskom gradu. Ono što me je posebno očaralo nije samo njegova istorija, već i to „nešto“ što on ima više u odnosu na neke druge gradove, a to je ta modernistička, brutalistička, socijalistička arhitektura“, istakao je ovom prilikom arhitekta i umetnik Boter.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.