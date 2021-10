Izložba „Guljelmo Boter – Beograd vrhom pera“ od večeras

BEOGRAD – Izložba „Guljelmo Boter – Beograd vrhom pera“ („Belgrado in punta di penna“) italijanskog umetnika i arhitekte Guljelma Botera otvorena je večeras u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu.

„Moj prvi utisak po dolasku u Beograd je da se nalazim u jednog velikom evropskom gradu. Ono što me je posebno očaralo nije samo njegova istorija, već i to „nešto“ što on ima više u odnosu na neke druge gradove, a to je ta modernistička, brutalistička, socijalistička arhitektura“, istakao je ovom prilikom arhitekta i umetnik Boter.

Po njegovim rečima, svaki put kada dođe u neki novi grad, najpre pokuša da ga upozna.

„Tokom prve nedelje svog boravka u Beogradu sam mnogo šetao gradom, prepešačio i po 30 kilometara dnevno, praveći male skice onoga što sam video u svojoj svesci“, objašnjava Boter.

„Ono što je bilo veliko otkriće je da nije samo centar grada prelep, već i sve ono što ga okružuje. Smatram da tu kulturu treba valorizovati i sačuvati je za buduće generacije“, navodi Boter.

Kako kaže, Beograd u budućnosti može biti „velika turistička i kulturna meta.“

Ambasador Italije u Srbiji Karlo Lo Kašo naveo je da je večerašnja izložba plod je rezidencijalnog boravka organizovanog tokom aprila 2021. godine.“

„Grad je u potpunosti očarao ovog umetnika i arhitektu jer, pored lepo definisanog starog centra grada sa zgradama, trgovima i bulevarima svojstvenim evropskim prestonicama, on sadrži i dragulje modernističke arhitekture, koji grad čine posebnim ne samo onima koji u njemu žive, već i arhitektama kojima je to zanimanje“, istakao je ovom prilikom Lo Kašo.

Po Lo Kašovim rečima, neki od tih Boterovih crteža već su ovenčani priznanjima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovu postavku organizovao je Italijanski institut za kulturu u Beogradu u saradnji sa Belgrade Art Studiom i uz podršku Turističke organizacije Beograda.

Izložba će za javnost biti otvorena do 19. novembra.

(Tanjug)

