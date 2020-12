Izložba “Iza” od sutra u Grafičkom kolektivu

BEOGRAD – Mladi umetnik Jovan Turčinović predstaviće se sutra ambijentalnom postavkom pod nazivom “Iza” u novom prostoru Grafičkog kolektiva, u okviru projekta “Kreativno, nestrpljivo, izazovno”, javili su iz te beogradske galerije.

Nova adresa Grafičkog kolektiva nalazi se u ulici Dragoslava Jovanovića 11, a sama izložba će biti otvorena pet dana, zaključno sa subotom, 19. decembra, i radno vreme je od 11 do 15 časova.

„Izlaganjem instalacija demoliranih keramičkih pločica i predstavljanjem grafita u galeriji, kao umetnik, osvrćem se na period koji me je do same umetnosti i doveo“, stoji u tekstu Turčinovića, za svoju izložbu.

“Jureći uzbuđenje u umetničkom stvaranju koje je približno izradi grafita na ulici održavam svoj tempo, izraz i dajem sebi potpunu slobodu u umetnosti, čiji je rezultat intrigantnost i provokacija u mojim delima”.

Turčinović je rođen 1998. godine u Beogradu, diplomirao je Grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti (FLU) u prestonici, gde pohađa i master studije.

Priredio je do sada dve samostalne izložbe u Beogradu – KC Grad – 2017, Galerija Petak, 2020, i izlagao na više grupnih smotri – ULUS, Grafički kolektiv, Kvaka 22, Festival Dev9t, Galerija FLU.

Učestvovao je i u projektima izvođenja – obnove murala u javnom prostoru: Fakultet muzičkih umetnosti, Beograd (2017), restauracija prvog murala u Beogradu u saradnji sa Galerijom New Moment i Shopping centra Rajićeva (2018), mural za Prvi Student Fest, Beograd (2020).

Dobitnik je nagrade FLU u Beogradu za crtež 2018. godine.

(Tanjug)

