Izložba „Nigde određeno“ otvara sezonu u Domu omladine 18. januara

BEOGRAD – Dom omladine Beograda (DOB) najavio je danas da će prva postavka u novoj, 57. izlagačkoj sezoni njihove galerije biti samostalna izložba Konstantinosa Patelisa Milićevića „Nigde određeno“, čije je otvaranje zakazano za 18. januar u 19 sati.

Patelis Milićević je rođen 1997. godine u Iraklionu na grčkom ostrvu Krit, diplomirao je 2020. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a „koristi se skulpturom kako bi na satiričan i ironičan način predstavio, često bolnu svakodnevnicu“, saopštio je DOB.

„Umetnička dela koja stvara nisu namenjena da teškom rukom obruše realnost na nas, nego suprotno, ona su tu da realnost učine podnošljivom. Nigde određeno, zapravo predstavlja mesto gde prestaju nacionalne podele, kulturološke nesuglasice i granice zemalja“, saopštio je DOB.

Kako je navedeno, radovi Patelisa Milićevića imaju potencijal da „dotaknu sve nas, i ukazuju na teme koje se svih nas tiču – najčešće polazeći iz ličnog iskustva, anegdotalnog i sirovog, kroz transformaciju dela, oni polako postaju primenjivi na svakoga“.

Kustoskinja „Nigde određeno“ je Jovana Trifuljesko, a izložba će biti otvrena do 30. januara.

U Galeriji DOB slede izložbe Teodore Stojanović „Dostojno Dostojevskog“ od 1. do 13. februara, Aleksandre Đukić „Blue narcišus“ od 14. do 27. februara, Anje Tončić „Parallax“ od 1. do 13. marta, Sare Masnikose „Outside, suć a lonely place“ od 15. do 27. marta i Milana Kujundžića „Promenljiv 7915086874“ od 29. marta do 10. aprila.

(Tanjug)

