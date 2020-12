Izložba o Pameli Anderson od 8. decembra u Beogradu

BEOGRAD – Pop kultura je tema nove izložbe posvećene glumici Pameli Anderson, dve autorke, Nuše Hernavs i Milice Mijajlović, koja će biti otvorena u utorak, 8. decembra u Umetničkom prostoru “U10” u Beogradu, u organizaciji “Voždovačke galerije”.

Projekat pod neobičnim nazivom „I turn boobs into trees and whales and oceans“ trajaće do 25. decembra, a usled trenutne epidemiološke situacije, svečano otvaranje neće biti organizovano, a izložba će biti otvorena samo za individualne posete.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.