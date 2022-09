Izložba o Savi Šumanovića 24. septembra u Novom Sadu

BEOGRAD – Jedinstvena izložba u Srbiji „Sava Šumanović“ i evropski realizmi između dva svetska rata”, koja će obuhvatiti najveći broj dela jednog od najznačajnijih srpskih slikara, tri izložbene postavke i povezati čak četiri zemlje, biće otvorena u subotu, 24. septembra, u 20.22 časa i time označiti početak nedelje vizuelne umetnosti u okviru aktuelnog Kaleidoskopa kulture u Novom Sadu.

Na Trgu galerija, mestu koje tradicionalno pripada vizuelnoj umetnosti, Kaleidoskop kulture, jedan od ključnih projekata Evropske prestonice kulture, povezao je galerije od nacionalnog značaja – Spomen-zbirku Pavla Beljanskog i Galeriju Matice srpske, gde će biti dve izložbene postavke i Galeri?u likovne umetnosti poklon zbirku Rajka Mamuzića, koja ima programski udeo, ali i Galeriju slika „Sava Šumanović” u Šidu, gde će biti treća izložbena postavka.

„Ono što je 2016. godine bio san, danas je realnost. Ideja o novim ljudima, prostorima, procesima i programima i povezivanju istih, koja se možda činila nemogućom, danas se vidi upravo na primeru izložbe jednog od najznačajnijih predstavnika srpskog modernizma i to u tri umetničke ustanove istovremeno. To je ozbiljan poduhvat u okviru Kaleidoskopa kulture, koji je na više nivoa prikazao da su takve stvari moguće i to ne samo u Novom Sadu, već i šire, i da to treba da nam bude stalna praksa“, rekla je programska direktorka Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, Sara Vuletić, na današnjoj konferenciji za medije.

Šumanovićevo slikarstvo iz perioda između 1919. i 1940. godine biće predstavljeno delima iz tri navedena muzeja, ali i zahvaljujući pozajmici umetnikovih dela iz vodećih nacionalnih institucija kulture, zatim muzeja iz Hrvatske, Severne Makedonije i Francuske.

„Značaj Šumanovićevih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog i zbirke modernog slikarstva Galerije Matice srpske bio je nezaobilazan u predstavljanju vrednosti kulturne baštine Novog Sada, u godini kada ovaj grad nosi titulu Evropske prestonice kulture. Treća karika u izlagačkom konceptu jeste Galerija slika Sava Šumanović u Šidu, bez čije zbirke ne bi mogli da se donesu zaključci o stvaralaštvu ovog umetnika u nacionalnim i internacionalnim okvirima. Program svečanog otvaranja obuhvatiće i projekat ĆoreoĆroma, koji polazište ima u slikarstvu Save Šumanovića“, objasnila je autorka projekta Milana Kvas i upravnica Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, ustanove koja je nosilac projekta.

Upravnica Galerije Matice srpske, dr Tijana Palkovljević Bugarski i direktorka Galerije slika „Sava Šumanović” u Šidu, Jovana Lakić predstavile su postavke u izložbenim prostorima svojih institucija i naglasile značaj ove međumuzejske saradnje.

„Ovo je lepota Evropske prestonice kulture kao projekta da nam omogući neke stvari koje inače nisu moguće, da nas podstaknemo da budemo bolji i napravimo iskorake koje naša publika i naš grad zaslužuje“, istakla je upravnica Galerije Matice srpske Tijana Palkovljević Bugarski.

(Tanjug)

