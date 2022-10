Izložba o studentima u Beogradu, Zagrebu, Rijeci i Mardridu

BEOGRAD – Izložba „Do I live now as muć as THEY: LIVEd then“, na kojoj će biti predstavljena selekcija arhivskih fotografija iz privatnih albuma bivših i sadašnjih stanovnika studentskih kampusa u Beogradu, Zagrebu, Rijeci, Podgorici i Madridu, iz perspektive današnjih studenata, biće simultano otvorena u ovim gradovima 28. oktobra, najavili su organizatori.

Beogradska izložba će biti dostupna za publiku od 28. oktobra do 30. novembra u A Čitaonici Biblioteke Doma kulture Studentski grad.

Ova izložba je rezultat kolaborativnog kustoskog rada internacionalnog tima od 10 studenata iz Srbije, Hrvatske, Španije i Crne Gore.

Timovi od po dva studenta iz četiri partnerske zemlje projekta THEY: LIVE, kroz onlajn radionice koje su prethodile izložbi, bili su uključeni u proces metodologije kustosiranja izložbe fotografija, koji je osmislila i vodila Dubravka Radusinović.

Ovim procesom je omogućeno da današnji studenti stupe u komunikaciju sa sadržajima života studenata prethodnih generacija, da sa njima ostvare duboku i smislenu komunikaciju i kroz istu saznaju nešto o njihovim životima, ali i ponešto o sebi i svom studentskom životu.

Iz velikog broja prikupljenih fotografija koje se nalaze u Topoteka zbirkama, a dotiču se različitih segmenata života studenata u studentskim domovima, uz vođene razgovore u kojima su učesnici podsticani da izražavaju svoj glas, kokreiraju i uče o psihološkim funkcijama umetnosti, kao i značajnim elementima kustosiranja, izabrano je ukupno 75 fotografija.

Kustosi/kinje izložbe su Svetlana Ilić, Željko Petrović (Beograd), Ana Marija Lončar, Antonia Radošević (Rijeka), Rosa Araque Gomez, Carolina Sampedro Gesteira (Madrid), Jovana Božović, Milena Blagojević (Podgorica), Ivana Bošković, Marko Kolić (Zagreb), uz podršku lokalnih koordinatora projekta: Melinda Kostelac (APURI, Rijeka), Lorenzo Javier Torres Hortelano (URJC, Madrid), Vlatka Lemić (ICARUS, Hrvatska), Natalija Vujošević (ICA Cetinje), Maida Gruden (DKSG, Beograd).

(Tanjug)

