Izložba o Vinči otvorena u Galeriji nauke i tehnike SANU

BEOGRAD – Izložba „Vinča projekat : Novi izazovi za arheologiju“, autora Nenada Tasića, Kristine Penezić i Damira Vlajnića otvorena je večeras u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti.

Izložbu je otvorio dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu prof. dr Danijel Sinani.

Kao što je poznato, Vinča – Belo brdo je jedno od najznačajnijih praistorijskih nalazišta u jugoistočnoj Evropi, koje krije devet metara debeo sloj u kojem su zabeležene gotovo sve etape života na ovom mestu počevši od 5800. godine stare ere pa sve do naših dana.

Kristina Penezić za Tanjug kaže da je fokus izložbe na istraživanjima koje se u Vinči odvijaju poslednjih nekoliko godina.

„Vinča je uglavnom vezuje za lokalitet iz perioda neolita, odnosno mlađeg kamenog doba, ali naš fokus je na istraživanju klizišta koje ugrožava deo lokaliteta. To klizište ugrožava i nekropolu iz srednjeg veka. Naime od 12. do 14. veka na lokalitetu Vinča sahranjivani su ljudi, a mi smo bili u prilici da istražimo 300 grobova do sada od procenjenih hiljadu. Želeli smo izložbom da istaknemo značaj istraživanja lokaliteta u Vinči i značaj sanacije tog klizišta.“ kazala je Penezić,

Najpoznatije su vinčanske figurine, najčešće u obliku ljudske figure izrađene od terakote.

Od 2010. godine traju napori da se deo nalazišta koji je pogođen klizištem spasi i istraži pre nego što prirodni procesi odnesu vredne podatke i dragocene predmete u nepovrat.

Na zaštiti Vinče angažovan je interdisciplinarni tim koji je tokom prethodnih 11 godina predano radio na spašavanju ovog izuzetnog kulturnog blaga.

Na ovoj izložbi su prikazani rezultati rada arheologa, geologa, geofizičara, antropologa, inženjera, geodeta, konzervatora, od kojih je svako doprineo zaštiti, proučavanju i prezentaciji arheološkog nalazišata u Vinči.

Izložba je osmišljena u dve celine. Jedna prikazuje metodologije i procedure koje su primenjene u okviru zaštitnih iskopavanja na Vinči, dok su u drugoj celini izdvojeni najznačajniji i najzanimljiviji rezultati sa ovih istraživanja.

S obzirom na to da je tokom prethodnih nekoliko godina istraživan najmlađi sloj Vinče koji datira u srednji vek, posetioci imaju prilike da se upoznaju i sa tim aspektom nalazišta u Vinči.

Pored toga prikazan je i materijal praistorijske epohe od neolita do bronzanog doba.

Izložba je realizovana u saradnji Filozofskog fakulteta u Beogradu sa gradskim i republičkim institucijama kulture a takođe predstavlja i deo monitoringa Kapitalnog projekta od značaja za Srbiju i Projekta sanacije Vinče koji je pomogla Ambasada SAD-a.

(Tanjug)

