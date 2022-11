Izložba „Pogled u nebo“ do kraja novembra u Novom Sadu

NOVI SAD – U galeriji Arhiva Vojvodine u Novom Sadu danas je otvorena izložba astro-fotografija „Pogled u nebo“ autora Miloša Gagić i gostujućih autora Jaroslava Grnje, Filipa Mitića i Dušana Mrđe.

Miloš Gagić, predsednik Udruženja astronoma „Kosmos“ i pasionirani posmatrač svemira, kaže da je višegodišnje posmatranje i fotografisanje posmatranog dovelo i do izložbe.

Osim fotografija autor nudi i svoje znanje o astronomiji, pa uz svaku fotografiju galaksija, zvezda, maglina, ide priča o tome.

„Nebesko prostranstvo i zvezde koje se vide na noćnom nebu nisu isti za običnog posmatrača i astrofotografa, jer iza stoje godine učenja. I uvek ima još da se uči. Na početku, bukvalno, nisam imao pojma ni o čemu. Nisam znao ni kako se postavlja teleskop. I sad sigurno nekoliko sati svakodnevno provedem učeći o astrofotografiji i astronomiji, ali ja to volim. Iako sam profesor istorije po obrazovanju i nemam nikakve veze s prirodnim naukama, od trenutka kada sam kupio teleskop počeo je da me oduševljava taj prizor. I dan danas je tako. A kad počnem da radim astrofotografiju i izvlačim detalje, to je poseban doživljaj“, kaže Gagić.

Gagić je uključen u projekat „Elektra“, na kojem zajedno rade Prirodno-matematički fakultet, tri astronomska društva iz Novog Sada – „Kosmos“, „Lira“ i „Novi Sad“ – i opservatorije u mađarskom gradu Baja.

Cilj projekta je da se skrene pažnja koliko noćno nebo može biti i turistička atrakcija, a ne samo prirodna lepota.

„Oprema ne mora biti previše skupa, ali je potrebno tamno nebo. Najbolje fotografije nastaju na tamnim mestima. Jer, koliko god da imate velik teleskop i dobru kameru, potrebno je tamno nebo. A sve ga manje vidimo. Dobra stvar je što u Vojvodini postoje takva mesta, a pogotovo u Srbiji oko Tare i Priboja. Evropa više ne vidi mlečni put, jer je svetlosno zagađenje uzelo maha. Mi ga još vidimo, ali je važna borba za tamno nebo“, kaže Gagić.

Izložva astrofotografija biće otvorena do kraja novembra.

(Tanjug)

