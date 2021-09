Izložba “Posle vas“ 17. septembra u Salonu MSUB

BEOGRAD – Izložba “Posle vas“ Ivane Ivković biće otvorena 17. septembra u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beograd i trajaće do 20. oktobra, a u njoj će učestvovati Vladica Čulić, Željko Maksimović, Petar Jovanović, Đorđe Živadinović Grgur i Olja Njaradi, saopšteno je danas iz ove institucije umetnosti.

Postavka predstavlja nastavak autorkinih multimedijskih istraživanja započetih pre nekoliko godina radovima “Linije, redovi, kolone“, “Babylon the Great“, “Amuse Me“, “I Only Want To Love Me“, “I Did It For You“ i “In Him We Trust“, koji su idejno i tematski razvijani oko različitih konteksta i narativa prostora u kojima su izloženi.

“Osmišljena u formi između dramskog komada, izložbe i proširenog bioskopa, postavka na samom početku uvodi posmatrača u atmosferu raspoloženja i sugerisanih stanja pre nego u prostor reprezentacijski definisanih i na prvi pogled sagledivih sadržaja – okruženje koje varira od konzerviranog filmskog seta, otvorene pozorišne scene, napuštenog TV studija i psihodeličnog video ambijenta postaje zona tankih granica i ambivalencije odnosa osećaja realnosti i potpune izmeštenosti“, navode organizatori postavke.

Realizovani kao “sajt specifik“ intervencije koje uključuju svojevrsne “table vivant“ situacije i aranžmane sa većim brojem učesnika/izvođača, pomenuti radovi su se za Ivković uvek ticali pitanja iskustava samih posmatrača, odnosno njihove emotivne i psihološke percepcije ambijenta i događaja.

Doživljaj dodatno intenziviraju fizička i virtuelna prisustva performera, odnosno naratora, njihova višednevna i višečasovna spontana bivanja u prostoru i izvođenja dramskog teksta Jordana Cvetanovića baziranog na glavnom polazištu projekta – tematizaciji i problematizaciji društvenih i konteksta svakodnevog života tokom 90-ih i 2000-ih godina u Srbiji.

“ ‘Posle vas’ je “posveta Beogradu, priča o njegovim i istorijskim iskušenjima mnogih generacija, o (anti)herojima, isčekivanju njihovog odlaska, o nezvaničnim himnama, aplauzima i razočaranjima, o manipulacijama kao načinu života i sredstvu moći, o budućim uspomenama na današnje nas – učesnike realnosti na društvenim mrežama, o odgovornostima, autocenzurama, grešnom zadovoljstvu, o revolucijima kratkog daha, o posledicama bez otrežnjenja“, kažu organizatori.

Ivković je diplomirala slikarstvo i magistrirala crtež na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno na doktorskim studijama iz oblasti slikarstva.

Od 2002. godine je izlagala na više samostalnih izložbi u Srbiji, Austriji, Nemačkoj, Libanu, Italiji, Španiji, SAD-u, Turskoj, Danskoj, Kanadi, Indiji i učestvovala na nekoliko značajnih grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Njeni radovi se nalaze u mnogim domaćim i stranim muzejima, kao i privatnim kolekcijama u Njujorku, Bazelu, Lisabonu i Turskoj.

Ovu izložbu su, između ostalih, podržali producentska kuća “Stanković i sinovi“, Dom kulture Studentski grad – Akademski kino klub, RTS, Narodno pozorište u Beogradu i Kulturni centar Beograda.

(Tanjug)

