Izložba “S one strane nevidljivog” otvorena večeras u Beogradu

BEOGRAD – Izložba “S one strane nevidljivog” autorke Jelene Vučić večeras je otvorena u Galeriji Doma omladine Beograda i trajaće do 12. februara.

Umetnica je imala cilj da u izložbeni prostor unutar galerije otkrije čitav jedan novi svet zatamnjen, opskuran i dramatičan u odnosu na spoljašnjost.

Prema njenim rečima u tekstu za postavku, kao što je trudno telo u stalnoj razmeni između majke i deteta, telesno i duhovno, tako isto se može shvatiti i galerijski prostor u stalnoj razmeni između publike i ideja, izloženih dela koja se u njemu nalaze – iskustvo duhovnog i intelektualnog karaktera.

Autorka Jelena Vučić (28) iz Banjaluke je govoreći o svom novom projektu koji je predstavljen večeras, rekla da spoljašnji svet ne sme da ulazi u galeriju, nema prozora, sve je zapečaćeno da bi se stekao utisak koherentnosti i jedinstva.

Upravo zbog ovih karakteristika, galerija se može posmatrati kao organ koji samostalno funkcioniše.

„Zvukovi iz animacije, digitalizovani otkucaji srca autorke dodatno naglašavaju materičnu skučenost. Prisustvo tela deluje kao upad, ali gledalac nije eliminisan, on je uključen i ulepljen u diskurse izložene celine, te tako zauzima poziciju ubrzanog razvoja fetusa“, zaključila je umetnica Jelena Vučić, magistar slikarstva.

Galerija DOB je otvorena od utorka do subote od 12 do 21 sata, nedeljom od 12 do 18, dok ponedeljkom ne radi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.